मुंबई की 8वीं हार पर फैन्स को याद आए बाबर आजम, जानिए पाकिस्तानी टीम का IPL कनेक्शन

मुंबई इंडियंस (MI) का इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में बेहद खराब समय चल रहा है, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा. रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई टीम ने अब तक 8 मैच खेले और सभी में उसे हार का सामना ही करना पड़ा है. इस पर फैन्स ने मुंबई टीम को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया.

इसी बीच फैन्स को पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) की टीम कराची किंग्स की याद आ गई. इसकी कप्तानी बाबर आजम के हाथों में हैं. फैन्स ने मुंबई की तुलना कराची टीम से कर दी और दोनों को ही लगातार ट्रोल किया जा रहा है.

कराची और मुंबई टीम ने शुरुआती 8 मैच हारे

दरअसल, कराची किंग्स ने भी पीएसएल 2022 सीजन में अपने शुरुआती 8 मैच हारे थे. बाबर की कप्तानी वाली कराची टीम को 9वें मुकाबले में जीत नसीब हुई थी. बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं. यहां रोहित शर्मा भी टीम इंडिया के कप्तान हैं और आईपीएल में उनके नेतृत्व वाली मुंबई टीम ने भी अपने शुरुआती 8 मैच गंवा दिए हैं. ऐसे में फैन्स ने इन दोनों टीम को जमकर ट्रोल किया.

Karachi Kings losing 8 consecutive matches and setting a new record.

Mumbai Indians: pic.twitter.com/FVRaMNjYNI — Fakhruu :^) 🏏 (@BajwaKehtaHaii) April 24, 2022

Karachi Kings 🤝 Mumbai Indian



L L L L L L L L - 8 OUT OF 8. ❌



The most successful IPL franchise Mumbai Indians becomes the first team in IPL history to lose their first EIGHT games in a season. 🤯#IPL2022 | #IPL pic.twitter.com/3YD29Ydpta — UhOh_CmonDude. (@on_uhh) April 24, 2022

PSL 2022 फाइनल हो चुका, IPL जारी

पीएसएल का फाइनल इसी साल 27 फरवरी को लाहौर में खेला गया था. इसमें लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तांस को हराकर खिताब जीता था. लाहौर की कप्तानी तेज गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी के हाथों में थी, जबकि मुल्तान टीम के कप्तान विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान थे. वहीं, दूसरी ओर आईपीएल का 15वां सीजन 26 मार्च से शुरू हुआ है. इसका फाइनल 29 मई को खेला जाएगा.

8th consecutive defeat for Mumbai Indians in #IPL2022 equaled the record of Karachi Kings who also lost 8 games in #PSL7



Karachi Kings 🤝 Mumbai Indians! pic.twitter.com/M7I469kkSk — Abdul Wasay (@andy_abdulwasay) April 24, 2022

Pakistan's captain Babar Azam became 1st captain to lose 8 straight matches in PSL 2022 & Indian captain Rohit Sharma became 1st captain to lose first 8 matches in #IPL

Captain Rohit & MI 🤝 Captain Babar & Karachi Kings.#IPL2022 #MIvLSG #LSGvMI pic.twitter.com/6qvF5euksA — Ayesha (@JoeRoot66Fan) April 24, 2022

Karachi Kings To Mumbai Indians pic.twitter.com/DBhnlf4g58 — Cricket With Me (@HolyMoinuddin) April 25, 2022

लखनऊ ने मुंबई को 36 रनों से हराया

मुंबई टीम ने पिछला मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ रविवार को खेला, जिसमें 36 रनों से हार झेलनी पड़ी. मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ टीम ने 6 विकेट पर 168 रन बनाए. कप्तान केएल राहुल ने 62 बॉल पर 103 रनों की पारी खेली. जवाब में मुंबई टीम 8 विकेट पर 132 रन ही बना सकी. कप्तान रोहित शर्मा ने 39 और तिलक वर्मा ने 38 रन बनाए.