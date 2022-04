MS Dhoni Runout IPL 2022: MS धोनी का जलवा...स्टम्प तक दौड़कर लगा दी छलांग, ऐसे किया रनआउट, Video

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच मुकाबला हुआ. चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी और ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ. पंजाब किंग्स ने शुरुआती दो ओवर में ही दो विकेट गंवा दिए थे. चेन्नई के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni Runout) ने दूसरे ही ओवर में अपनी फिटनेस का बेहतरीन नज़ारा पेश किया और एक ज़बरदस्त रनआउट किया.



पंजाब किंग्स की पारी के दूसरे ओवर में जब क्रिस जॉर्डन की बॉल पर भानुका राजापक्षा ने डिफेंसिव शॉट खेला तो बॉल क्रीज़ के पास थी. राजापक्षा और शिखर धवन के बीच हल्का-सा कन्फ्यूज़न हुआ, इसी बीच क्रिस जॉर्डन ने बॉल को विकेटकीपर की तरफ फेंका.

Something never changes...👏 #MSD

Age is just a number 🔥 #Dhoni#Runout #CSKvPBKS pic.twitter.com/TzzOQD478I