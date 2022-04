KL Rahul Century IPL 2022: केएल राहुल का धमाका, जड़ी सीजन की दूसरी सेंचुरी, दोनों बार मुंबई इंडियंस बनी शिकार

KL Rahul 100: मुंबई इंडियंस (MI) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच 24 अप्रैल को ज़बरदस्त मुकाबला खेला गया. इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल ने शानदार शतक जड़ा है. राहुल ने 103 रन बनाए, यह उनका इस सीजन का दूसरा शतक है और दोनों ही शतक मुंबई इंडियंस के खिलाफ आए हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से कोई और बल्लेबाज बड़ा धमाल नहीं कर पाया और कप्तान केएल राहुल ने एक तरफ से मोर्चा संभाला रखा. केएल राहुल ने अपनी पारी में 62 बॉल खेलीं, जिसमें 103 रन बनाए. राहुल ने इस दौरान 12 चौके, 4 छक्के मारे.

खास बात यह भी है कि इस सीजन में केएल राहुल ने दो शतक जड़े हैं और दोनों ही मुंबई इंडियंस के खिलाफ हैं. दोनों बार ही केएल राहुल ने नाबाद 103 का स्कोर बनाया है.

103* off 62 deliveries from the #LSG Skipper.



