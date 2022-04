Happy Birthday Sachin Tendulkar: सचिन तेंदुलकर ने इस अंदाज़ में मनाया बर्थडे, सारा भी आईं नज़र, अर्जुन ने दिया ये मैसेज

‘क्रिकेट के भगवान’ कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर रविवार (24 अप्रैल) को 49 साल के हो गए हैं. फैन्स ने सोशल मीडिया और तमाम तरीकों से सचिन तेंदुलकर को जन्मदिन की बधाई दी है. सचिन तेंदुलकर ने इस स्पेशल दिन को अपने परिवार और मुंबई इंडियंस की टीम के साथ मनाया है.

सचिन ने बर्थडे पर केक काटते हुए तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह अपने परिवार के साथ दिख रहे हैं. सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर भी तस्वीर में नज़र आ रही हैं. सचिन तेंदुलकर ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है कि अपना बर्थडे चाहने वालों के साथ मनाया. सभी का शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद.

सचिन ने ट्विटर पर दो तस्वीरें शेयर कीं, एक में वह केक काटते हुए दिख रहे हैं जबकि दूसरी तस्वीर उन्होंने अपने पेट्स के साथ शेयर की है.

Brought in my birthday with my loved ones! ♥️🎂 Thank you everyone for the warm wishes. pic.twitter.com/R5S916D8dZ

सचिन तेंदुलकर के लिए ये दिन खास है, क्योंकि आज ही मुंबई इंडियंस वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबला खेल रही है. अभी तक मुंबई ने इस सीजन में एक भी मैच नहीं जीता है, ऐसे में टीम चाहेगी कि सचिन को तोहफे में जीत मिले.

