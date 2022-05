GT Vs RR IPL 2022 Final: रिजर्व डे-सुपर ओवर या फिर..! फाइनल में आई बाधा तो गुजरात-राजस्थान में कौन बनेगा चैम्पियन?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के फाइनल के लिए फैन्स तैयार हैं. दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स (GT Vs RR) की टीमें आमने-सामने होंगी. दो महीने चले टूर्नामेंट के बाद अब एक विजेता मिलने जा रहा है. देखना होगा कि राजस्थान रॉयल्स की टीम अपने 14 साल के वनवास को खत्म करती है या फिर गुजरात डेब्यू सीजन में ही चैम्पियन बनती है.



आईपीएल 2022 फाइनल के लिए कई तरह के नियम बनाए गए. अहमदाबाद में होने वाले मैच में बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन अगर किसी भी कारणवश मैच होने में कुछ दिक्कत आती है तब किस तरह की परिस्थितियां बनेंगी और चैम्पियन कौन-सी टीम होगी, इसको लेकर नियम क्या कहते हैं समझिए...



अगर मैच में बारिश हो जाए तो...?



गुजरात-राजस्थान के बीच होने वाले फाइनल मैच के लिए एक रिजर्व डे भी रखा गया है. 29 मई को अगर मैच की एक भी बॉल नहीं फेंकी जाती है, तो 30 मई को मैच होगा. प्लेऑफ के लिए रिजर्व डे नहीं था, लेकिन फाइनल के लिए यह सुविधा रखी गई है. अगर 29 मई को कुछ ओवर फेंके जाते हैं और फिर बारिश के कारण बाधा होती है, तब अगले दिन उसी के बाद मैच की फिर से शुरू होगा.



अगर 29 मई को टॉस होता है और मैच शुरू नहीं होता है, तब 30 मई को फिर से टॉस होगा और फिर फाइनल की शुरुआत होगी.

