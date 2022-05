GT vs RR IPL Final: स्टेडियम पहुंचे एआर रहमान, रणवीर सिंह भी मचाएंगे धूम, जानिए कब शुरू होगी क्लोजिंग सेरेमनी, VIDEO

GT vs RR IPL Final 2022: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में आज क्लोजिंग सेरेमनी के बाद फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. यह खिताबी जंग गुजरात टाइटन्स (GT) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

खिताबी मुकाबला रात 8 बजे से खेला जाएगा, लेकिन इससे पहले क्लोजिंग सेरेमनी कराई जाएगी. यह सेरेमनी करीब 65 मिनट का होगी. आज यह सेरेमनी शाम 6.25 बजे से शुरू हो जाएगी. फैन्स इसे स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं. मैच के अपडेट्स, वीडियो और फोटोज के लिए आजतक पर भी लाइव बने रहें...

एआर रहमान और नीति मोहन स्टेडियम पहुंचे

इस क्लोजिंग सेरेमनी में ऑस्कर अवॉर्ड विजेता मशहूर संगीतकार एआर रहमान, बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह और सिंगर नीति मोहन परफॉर्म करते नजर आएंगे. नीति मोहन और एआ रहमान स्टेडियम भी पहुंच गए हैं और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है. इसका एक वीडियो नीति मोहन ने भी शेयर किया है.

रणवीर सिंह ने इस तरह की तैयारी

जबकि रणवीर ने एक वीडियो शेयर किया, जिस IPL ने रीट्वीट किया. वीडियो में रणवीर प्रैक्टिस करते दिखाई दे रहे हैं. साथ ही फाइनल मुकाबले के दौरान पहली इनिंग्स के दूसरे स्ट्रेटजिक टाइमाउट के समय लाल सिंह चड्ढा मूवी का ट्रेलर भी लॉन्च होगा.

