IPL 2022: 2 करोड़ में बिके लखनऊ के इस प्लेयर ने मचाई धूम, जड़ी इस आईपीएल की सबसे तेज फिफ्टी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के प्लेयर इविन लुईस ने गुरुवार को धमाल मचा दिया. उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) टीम के खिलाफ हारा हुआ मैच पलट दिया. उन्होंने इस आईपीएल सीजन की सबसे तेज फिफ्टी जड़ते हुए लखनऊ को 6 विकेट से मैच जिता दिया.

चेन्नई के खिलाफ मैच में इविन लुईस ने 23 गेंदों पर फिफ्टी (55 रन) जड़ी. यह मौजूदा आईपीएल सीजन की सबसे तेज फिफ्टी रही. इससे पहले इस सीजन की सबसे तेज फिफ्टी राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन और चेन्नई के ओपनर रोबिन उथप्पा ने लगाई. दोनों ने 27 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा.

लुईस-बदोनी के बीच 13 गेंदों पर 40 रनों की पार्टनरशिप

उथप्पा ने यह दूसरी फास्टेस्ट फिफ्टी लखनऊ के खिलाफ इसी मैच में जड़ी थी. वहीं, लुईस ने अपनी अर्धशतकीय पारी में तीन छक्के और 6 चौके जमाए. उनका स्ट्राइक रेट 239.13 का रहा. मैच के आखिर में लुईस ने आयुष बदोनी के साथ मिलकर 13 गेंदों पर नाबाद 40 रनों की पार्टनरशिप की और हारा हुआ मैच जिता दिया. लुईस ने पारी के 19वें ओवर में शिवम दुबे की गेंद पर दो चौके और एक छक्का लगाते हुए 25 रन बनाए थे.

