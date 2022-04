LSG vs DC, IPL 2022: रोमांचक मुकाबले में क्यों हारी दिल्ली? कप्तान ऋषभ पंत ने बताया कहां रह गई कमी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स (DC) टीम ने जीत के साथ शानदार शुरुआत की थी. लेकिन अब यह टीम जीत की पटरी से उतरती नजर आ रही है. उसने पिछले दो मैच लगातार हारे हैं. तीन मैच में एक जीत के साथ दिल्ली टीम पॉइंट टेबल में 7वें नंबर पर है.

दिल्ली कैपिटल्स को अपने तीसरे मैच में गुरुवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ करारी हार झेलनी पड़ी है. मैच में टॉस हारकर दिल्ली टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 149 रन बनाए थे. जवाब में केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ टीम ने 4 विकेट गंवाकर 155 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया. मैच काफी रोमांचक था, जो आखिरी ओवर तक चला.

'ऐसी ओस हो तो शिकायत नहीं कर सकते'

मैच के बाद ऋषभ पंत हार की वजह और कमियों को बताया. उन्होंने कहा कि जब ओस इस तरह की होती है, तो आप शिकायत नहीं कर सकते. बैटिंग की बात करें तो इसमें हमने 10-15 रन कम बनाए. आखिर में आवेश खान और जेसन होल्डर ने मैच शानदार तरीके से संभाला था. उन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए.

'आखिर में 10-15 रन की कमी महसूस हुई'

ऋषभ पंत ने बताया कि दूसरी पारी शुरू होने से पहले उनकी टीम ने आखिरी ओवर तक लड़ने की बात कही थी. दिल्ली के कप्तान ने कहा कि हम 40वें ओवर की आखिरी बॉल तक 100% देने की बात कर रहे थे (सेकंड इनिंग से पहले). पावरप्ले ठीक था. हमें कोई विकेट नहीं मिला. मिडिल ओवर्स में हमारी स्पिन गेंदबाजी अच्छी रही थी, लेकिन आखिर में 10-15 रन की कमी महसूस हुई.

