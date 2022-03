CSK Vs LSG IPL 2022: सांसें रोक देने वाले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत, आखिरी ओवर्स में धराशायी हुई CSK

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में गुरुवार को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया. चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 210 रनों का पहाड़-सा स्कोर बनाया. लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स की धमाकेदार बल्लेबाजी के सामने ये भी बौना साबित हुआ.



आखिरी के ओवर्स में लखनऊ ने जो धमाल मचाया, उसकी मदद से टीम ने 6 विकेट से जीत दर्ज की. इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में लखनऊ सुपर जायंट्स की यह पहली जीत है, जो यादगार साबित हुई है. लखनऊ की टीम ने 19.3 ओवर में 211 का लक्ष्य हासिल कर लिया.

लखनऊ और चेन्नई के मैच का पूरा स्कोरबोर्ड देखें

आखिरी दो ओवर में बदल गया पूरा मैच

लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को आखिरी दो ओवर में 34 रनों की जरूरत थी. जब चेन्नई सुपर किंग्स ने शिवम दुबे के बॉल थमा दी. लेकिन उनकी पहली बॉल पर ही आयुष बदोनी ने छक्का जड़ दिया, जिसके बाद मैच पूरी तरह से फंस गया था. ऐसे वक्त में 22 साल के आयुष बदोनी ने लखनऊ की किस्मत को पलटा.

19वां ओवर डालने आए शिवम दुबे की गलती चेन्नई को भारी पड़ी. शिवम दुबे के ओर में कुल 25 रन आए, जिसके बाद चेन्नई की वापसी मुश्किल हो गई. आखिरी ओवर में लखनऊ को सिर्फ 9 रनों की जरूरत थी. जिसे पाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई.

जीत मुबारक हो💯

Our first win of the season 💪#LSG #AbApniBaariHai #LSGvCSK #IPL2022