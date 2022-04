Ambati Rayudu, CSK vs RCB IPL : 36 की उम्र में अंबति रायडू ने पकड़ा सुपरमैन कैच, दिलाई रिकी पोंटिंग की याद

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में मंगलवार को एक बड़ा मैच खेला गया. इसमें चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) टीम आमने-सामने आईं, जिसमें सीएसके ने बाजी मारी. मैच में चेन्नई टीम के मिडिल ऑर्डर बैटर अंबति रायडू ने अपनी फील्डिंग से फैन्स का दिल जीत लिया.

36 साल के रायडू ने फील्डिंग के दौरान सुपरमैन अंदाज में कैच लपककर फुर्ती का जो करिश्मा दिखाया है, फैन्स भी इसे देख दांतों तले उंगलियां दबाने लगे. क्रिकेट के हार्डकोर फैन्स को तो पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोटिंग की भी याद आ गई. उन्होंने भी आईपीएल में ही एक मैच के दौरान इसी तरह का कैच लपका था.

जडेजा की बॉल पर रायडू ने लपका कैच

बेंगलुरु की पारी के दौरान 16वें ओवर में हुआ. चेन्नई के कप्तान और स्पिनर रवींद्र जडेजा अपना आखिरी यानी चौथा ओवर लेकर आए थे. इसमें उन्होंने अपनी दूसरी बॉल पर वानिंदु हसारंगा को कैच आउट कराया. इसके बाद आकाश दीप नए बल्लेबाज के तौर पर आए. आकाश ने पहली बॉल डिफेंस की, लेकिन दूसरी बॉल पर शॉट कवर में हलके हाथ से बॉल खेली, लेकिन वह कुछ देर हवा में रही.

शॉट कवर में रायडू खड़े थे. बॉल उनसे थोड़ी दूर थी, लेकिन उन्होंने कोई मौका नहीं चूका और दौड़कर सुपरमैन अंदाज में डाइव लगा दी. इसी दौरान उन्होंने एक हाथ में आकाशदीप का कैच लपक लिया. इस कैच का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

Ambati Rayudu Just took the catch of the season #Rayudu #CSKvsRCB #IPL2022 #Cskforever @roydoaumbeti pic.twitter.com/ukI9ynwBXK