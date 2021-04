RCB vs RR IPL 2021 T20 Match 16 dream 11 Prediction: राजस्थान और बेंगलुरु की टीम में होंगे ये बदलाव!, देखें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन

Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals IPL 2021 T20 Match 16 dream 11 Prediction, (RCB vs RR) Players, Captain and Vice-Captain: मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में खेले जाने वाले आज के आईपीएल मुकाबले में विराट 'सेना' जीत का चौका लगाने के लिए उतरेगी. वहीं संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान की टीम पिछले मुकाबले की हार को भुलाकर जीत के साथ टूर्नामेंट में आगे बढ़ना चाहेगी. बता दें कि राजस्थान रॉयल्स की टीम को अभी तक खेले गए तीन मुकाबलों में से 2 में हार का सामना करना पड़ा है.

राजस्थान को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में 3 विकेट से जीत हासिल हुई थी. लेकिन उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों 45 रनों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के साथ ही टीम प्वाइंट टेबल में 7वें नंबर पर पहुंच गई है. आज के मुकाबले में जीत के साथ राजस्थान की टीम प्वाइंट टेबल में ऊपर आना चाहेगी.

इधर, लगातार तीन मैचों में जीत दर्ज करने वाली बेंगलुरु के हौसले बुलंद हैं. मजबूत टीम कॉम्बिनेशन की मदद से कोहली ब्रिगेड अभी तक पूरी तरह विरोधी खेमे पर हावी दिखी है. मैक्सवेल और डिविलियर्स की खतरनाक बल्लेबाजी आज राजस्थान के लिए भी परेशानी का सबब बन सकती है. ऐसे में राजस्थान को इन्हें सस्ते में निपटाने की रणनीति बनानी होगी. कोहली की टीम में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है. कप्तान विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही आज के मुकाबले में उतरना पसंद करेंगे. वहीं. राजस्थान नें श्रेयष गोपाल को मौका मिल सकता है. आइए देखें हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन..

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की संभावित प्लेइंग इलेवन

विराट कोहली (कप्तान) देवदत्त पडिक्कल रजत पाटीदार ग्लेन मैक्सवेल एबी डिविलियर्स वॉशिंगटन सुंदर शाहबाज अहमद काइल जेमिसन हर्षल पटेल मोहम्मद सिराज युजवेंद्र चहल

राजस्थान रॉयल्स (RR) की संभावित प्लेइंग इलेवन

संजू सैमसन (कप्तान) जोस बटलर मनन वोहरा शिवम दुबे डेविड मिलर रियान पराग राहुल तेवतिया क्रिस मॉरिस जयदेव उनादकट/श्रेयस गोपाल मुस्ताफिजुर रहमान चेतन सकारिया

विराट कोहली (कप्तान), एबी डिविलियर्स, देवदत्त पडिक्कल, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज, केन रिचर्डसन, वॉशिंगटन सुंदर, पवन देशपांडे, जोशुआ फिलिप, शाहबाज अहमद, नवदीप सैनी, एडम जाम्पा, काइल जेमिसन, रजत पाटीदार, सचिन बेबी, मोहम्मद अजहरुद्दीन, डेन क्रिस्टियन, केएस भरत, सुयश प्रभुदेसाई, डेनियल सैम्स और हर्षल पटेल.

संजू सैमसन (कप्तान), जोस बटलर, यशस्वी जायसवाल, मनन वोहरा, अनुज रावत, रियान पराग, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, महिपाल लोमरोर, श्रेयस गोपाल, मयंक मार्कंडेय, एंड्रयू टाई, जयदेव उनादकट, कार्तिक त्यागी, शिवम दुबे, क्रिस मॉरिस, मुस्ताफिजुर रहमान, चेतन सकारिया, केसी करियप्पा, कुलदीप यादव और आकाश सिंह.