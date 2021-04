Punjab Kings vs Chennai Super Kings IPL 2021 Live Score Match 8: पंजाब को 16 रन पर दूसरा झटका, केएल राहुल आउट

Punjab Kings (PBKS) vs Chennai Super Kings (CSK) IPL 2021 T20 Live Score: पंजाब किंग्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. आईपीएल के इतिहास में दोनों टीमों के बीच कुल 23 मुकाबले हुए हैं. जिसमें से चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 बार जीत हासिल की है और पंजाब को 9 जीत मिली है.

PBKS vs CSK IPL 2021 T20 Live Score: 4 ओवर के खेल के बाद पंजाब ने 2 विकेट के नुकसान पर 18 रन बना लिए हैं. क्रिस गेल और दीपक हुड्डा क्रीज पर मौजूद हैं.

IPL 2021 T20 Live Score: केएल राहुल 5 रन पर आउट

तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर केएल राहुल रन आउट होकर पवेलियन लौट गए. रविंद्र जडेजा ने उन्हें अपना शिकार बनाया. केएल राहुल महज 5 रन के निजी स्कोर पर विकेट गंवा बैठे.

PBKS vs CSK Live Score: पहले ओवर में गेल को मिला जीवनदान

पहले ओवर की आखिरी गेंद पर क्रिस गेल को जीवनदान मिला. दीपक चाहर की गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने गेल का कैच ड्रॉप कर दिया.

IPL 2021 T20 Live Score: पहले ओवर में पहला झटका

पंजाब को पहले ओवर में ही झटका लगा है. सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. दीपक चाहर ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया. उनके आउट होने के बाद क्रिस गेल बल्लेबाजी के लिए आए हैं.

Punjab Kings XI: पंजाब किंग्स की प्लेइंग इलेवन

Chennai Super Kings XI: चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग इलेवन

