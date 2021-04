Covid-19 की गलत रिपोर्ट के कारण क्वारनटीन रहा ये बॉलर, अब टीम से जुड़ा

दिल्ली कैपिटल्स (DC) के तेज गेंदबाज एनरिक नोर्तजे कोविड-19 की गलत रिपोर्ट के कारण दो अतिरिक्त दिनों तक कड़े पृथकवास में रहने के बाद शुक्रवार को उससे बाहर आ गए.

दक्षिण अफ्रीका के इस तेज गेंदबाज को पृथकवास के दौरान कोविड-19 जांच में पॉजिटिव पाया गया था, जिससे उनका पृथकवास जारी रहा. इसके बाद आरटी-पीसीआर जांच में तीन बार निगेटिव आने के आद उन्हें टीम से जुड़ने की मंजूरी दे दी गई.

दिल्ली कैपिटल्स ने ट्वीट किया, ‘तेज गेंदबाजी के हमारे सुपरस्टार अब पृथकवास से बाहर हैं. कोविड-19 की गलत रिपोर्ट के बाद एनरिक नोर्तजे जांच में तीन बार निगेटिव रहे और वह अब टीम बबल (जैव-सुरक्षित माहौल) का हिस्सा है. हमें उन्हें गेंदबाजी करते देखने का इंतजार है.’

He's here 💙



Our 🇿🇦 pace superstar is now out of quarantine. After a false positive result for COVID-19, Anrich Nortje tested negative thrice, and is now part of our team bubble.



