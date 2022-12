FIFA World Cup 2022: किस्मत से मात खा गया मोरक्को, मैच में गंवाए कई मौके, ऐसे फाइनल में पहुंचा फ्रांस

मौजूदा चैम्पियन फ्रांस ने दमदार प्रदर्शन करते हुए फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल में जगह बना ली है. बुधवार (14 दिसंबर) की देर रात अल बायेत स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से पराजित किया. अब 18 दिसंबर को होने वाले फाइनल मुकाबले में फ्रांस का सामना लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना से होगा. अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को हराकर फाइनल मुकाबले में जगह बनाई है.

इस जीत के चलते जहां फ्रांस अब लगातार दूसरी और ओवरऑल तीसरी बार वर्ल्ड कप खिताब जीतने से एक कदम दूर हैं. वहीं मोरक्को की टीम का सुनहरा सफर यहीं पर समाप्त हो गया. फ्रांस की जीत के हीरो किलियन एमबाप्पे नहीं... बल्कि थियो हर्नांडेज और रैंडल कोलो मुआनी रहे. दोनों ही खिलाड़ियों ने फ्रांस के लिए एक-एक गोल दागा. साथ ही फ्रांसीसी गोलकीपर ह्यूगो लॉरिस की भी तारीफ करनी होगी जिन्होंने कुछ बेहतरीन बचाव किए.

