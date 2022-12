FIFA World Cup Argentina vs France: आ गई फाइनल की घड़ी, आखिरी बार सपना पूरा करने उतरेंगे लियोनेल मेसी, फाइनल में फ्रांस से जंग

FIFA World Cup Argentina vs France: कतर की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अब फाइनल की घड़ी आ गई है. यह खिताबी मुकाबला रविवार (18 दिसंबर) को खेला जाएगा, जिसमें डिफेंडिंग चैम्पियन फ्रांस की टक्कर लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना से होगी. मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8.30 बजे से खेला जाएगा.

35 साल के लियोनेल मेसी का यह आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है. इस बात को वो खुद भी स्वीकार कर चुके हैं. ऐसे में ये दिग्गज फुटबॉलर अपने आखिरी टूर्नामेंट में खिताब जीतकर देशवासियों और फैन्स को बड़ी सौगात देना चाहता है.

गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे हैं मेसी

इस वर्ल्ड कप में अब तक लियोनेल मेसी गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं. हालांकि मेसी और फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे ने सबसे ज्यादा बराबर 5-5 गोल दागे हैं. मगर असिस्ट के मामले में मेसी का पलड़ा भारी नजर आता है. यदि फाइनल के बाद गोल बराबर होते हैं, तो असिस्ट को भी देखा जाएगा. फिलहाल, मेसी ने तीन गोल असिस्ट किए, जबकि एम्बाप्पे ने दो ही असिस्ट किए हैं. ऐसे में मेसी का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है.

अर्जेंटीना-फ्रांस अब तक 2-2 खिताब जीत चुके

वर्ल्ड कप इतिहास में फ्रांस और अर्जेंटीना ने अब तक 2-2 बार खिताब जीता है. फ्रांस की टीम 1998 और 2018 में चैम्पियन बनी थी. जबकि अर्जेंटीना ने 1978 और 1986 खिताब जीता था. इसके अलावा अर्जेंटीना तीन बार (1930, 1990, 2014) उपविजेता भी रही है. जबकि फ्रांस 2006 में रनरअप रही थी. अर्जेंटीना का ये छठा और फ्रांस की टीम का चौथा फाइनल मुकाबला रहेगा.

