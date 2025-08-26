क्रोएशिया की आना मारिया मार्कोविच सिर्फ फुटबॉल नहीं खेलतीं, बल्कि मैदान पर उनकी हर एंट्री 'फैशन शो' जैसी लगती है. 25 साल की आना सोशल मीडिया पर ‘दुनिया की सबसे खूबसूरत फुटबॉलर’ कही जाती हैं और अब उन्होंने अपने करियर का सबसे बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका की ब्रुकलिन एफसी जॉइन कर ली है. इस डील को और भी खास बना दिया उनकी बहन कीकी मार्कोविच ने, जो उनके साथ इस टीम का हिस्सा बनी हैं.

आना मारिया जब मैदान पर उतरती हैं, तो दर्शकों की निगाहें गेंद से ज्यादा उन पर टिक जाती हैं. उनके हर टच में जैसे ग्लैमर और पैशन घुला हो.

फुटबॉलर कम, सुपरमॉडल ज्यादा?

आना ने क्लब से जुड़ते हुए कहा, 'यह शहर और क्लब मुझे अलग तरह की ऊर्जा दे रहे हैं. बहन किकी के साथ यह सफर और भी रोमांचक होगा. हम यहां सिर्फ खेलने नहीं, बल्कि असर छोड़ने आए हैं.'

स्विट्जरलैंड में पली-बढ़ी आना अब तक एफसी ज्यूरिख, ग्रासहॉपर्स और पुर्तगाल के ब्रागा जैसी टीमों के लिए खेल चुकी हैं. ब्रागा में रहते हुए उन्होंने अपने पार्टनर टोमस रिबेरो के और करीब आने की कोशिश की,लेकिन रिश्तों और करियर की उलझनों के बीच उन्होंने क्लब छोड़ा.उन्होंने एक बार मजाकिया, लेकिन दिल छू लेने वाला वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा था – 'कभी-कभी फुटबॉल से नफरत सी हो जाती है.'

बिकिनी में फोटो के बारे में क्या कहती हैं?

आना सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से चर्चा में नहीं हैं. वह क्रोएशियाई राष्ट्रीय टीम की अहम खिलाड़ी हैं और 25 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 2 गोल दाग चुकी हैं. लेकिन कैमरे के सामने उनका आत्मविश्वास, उनके स्टाइलिश आउटफिट्स और सोशल मीडिया पर उनके बिकिनी शॉट्स ही उन्हें अलग पहचान देते हैं.

बिकिनी फोटो से लेकर ग्लैमरस शूट्स तक, उनके हर पोस्ट पर लाखों लाइक्स बरसते हैं. हालांकि इसके साथ ही उन्हें अक्सर सेक्सिस्ट कमेंट्स और स्लेजी मैसेज भी झेलने पड़ते हैं. आना का कहना है, 'जब मैं बिकिनी में फोटो डालती हूं तो लोग मुझे जज करते हैं, लेकिन अगर कोई मेल प्लेयर स्विमिंग ट्रंक में फोटो डाले तो उतनी बातें नहीं होतीं.'

आना मारिया मार्कोविच एक स्पोर्ट्स आइकन होने के साथ-साथ फैशन और ग्लैमर वर्ल्ड की क्रश भी बन चुकी हैं. इंस्टाग्राम पर उनके बोल्ड फोटोशूट्स अक्सर वायरल रहते हैं. कभी मैदान पर उनके पैरों का जादू, तो कभी उनकी हॉट लुक्स- फैन्स के लिए हर एंगल से वह एक फैंटेसी हैं.

अब सवाल ये है- क्या आना अमेरिका में सिर्फ गोलों से आग लगाएंगी या अपनी खूबसूरती और ग्लैमर से भी लीग का सबसे बड़ा चेहरा बन जाएंगी?



