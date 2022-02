Yuzvendra Chahal Twitter: युजवेंद्र चहल ने हरभजन सिंह को पेटीएम किए 4 रुपये, क्रिस गेल-वसीम जाफर समेत कई ने लिए मजे

Yuzvendra Chahal Twitter: भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच रविवार को पहला वनडे मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में टीम इंडिया के स्टार बॉलर युजवेंद्र चहल भी खेल रहे हैं, लेकिन मैच से पहले चहल सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. और लगातार उनकी ही बात हो रही है, वो इसलिए क्योंकि युजवेंद्र चहल ने टीम इंडिया के स्टार बॉलर रहे हरभजन सिंह को पेटीएम पर चार रुपये भेजे हैं.



दरअसल, हरभजन सिंह ने शनिवार को ट्वीट किया कि युजवेंद्र चहल, तुम मुझे ये चार रुपये क्यों भेज रहे हो. जिसके बाद युजवेंद्र चहल ने याद दिलाया कि पेटीएम पर इस वक्त ऑफर चल रहा है, इस वजह से भेज दिया.

