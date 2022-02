Ind Vs Wi, 1st ODI India Playing 11: 1000 ODI खेलने वाला पहला देश बना भारत, रोहित की कप्तानी में खेले विराट कोहली

Ind Vs Wi, 1st ODI India Playing 11: भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच अहमदाबाद में सीरीज़ का पहला वनडे मैच खेला जा रहा है. ये एक ऐतिहासिक मैच है, क्योंकि टीम इंडिया अपना 1000वां वनडे मैच खेल रही है. ऐसा करने वाली टीम इंडिया दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बन गई है. कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में टॉस जीता है और पहले बॉलिंग का फैसला किया है.

ये पहला मौका है जब रोहित शर्मा की कप्तानी में विराट कोहली खेल रहे हैं. टीम इंडिया इस मैच में दो स्पिनर के साथ खेल रही है, साथ ही दीपक हुड्डा को प्लेइंग-11 में मौका मिला है.

भारत की प्लेइंग-11: रोहित शर्मा (कप्तान), ईशान किशन, विराट कोहली, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल, प्रसिद्ध कृष्णा

