IND vs WI, 1st ODI: लता मंगेशकर को टीम इंडिया का सलाम, काली पट्टी बांधकर खेला पहला वनडे मैच

IND vs WI, 1st ODI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों टीमें आमने-सामने हैं. इस मुकाबले की शुरुआत से पहले भारतीय खिलाड़ियों ने एक मिनट का मौन रखकर स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी है. साथ ही, भारतीय खिलाड़ी इस मुकाबले में लता दीदी के सम्मान में काली पट्टी बांधकर खेलने उतरे हैं.

The Indian Cricket Team is wearing black armbands today to pay their respects to Bharat Ratna Lata Mangeshkar ji who left for her heavenly abode on Sunday morning. The queen of melody, Lata didi loved cricket, always supported the game and backed Team India. pic.twitter.com/NRTyeKZUDc