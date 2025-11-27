scorecardresearch
 

'अगर भारत फाइनल में पहुंचा, तो यह चमत्कार होगा...', WTC को लेकर इस पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान

साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली करारी हार के बाद भारत के लिए डब्ल्यूटीसी के मौजूदा चक्र में सफर काफी मुश्किल हो गया है. मौजूदा चक्र में भारतीय टीम को अब 9 टेस्ट मैच और खेलने हैं, जिसमें उसे काफी अच्छे प्रदर्शन की जरूरत होगी.

X
साउथ अफ्रीका से हार के बाद भारतीय टीम की बढ़ी मुश्किलें. (Photo: Getty Images)
साउथ अफ्रीका से हार के बाद भारतीय टीम की बढ़ी मुश्किलें. (Photo: Getty Images)

साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए टेस्ट मैच में भारतीय टीम को 408 रनों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. ये भारतीय टीम की टेस्ट क्रिकेट में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार रही. इस हार के कारण भारतीय टीम ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज को 0-2 से गंवा दिया.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरज हारने के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) 2025-27 के फाइनल में पहुंचने की भारत की राह काफी मुश्किल हो गई है.यह मौजूदा चक्र में भारत की चौथी टेस्ट हार है. अब डब्ल्यूटीसी की अंकतालिका में भारत पांचवें स्थान पर फिसल चुका है.

भारत के पास मौजूदा चक्र में कुल 9 टेस्ट मैच बचे हैं. भारत मौजूदा चक्र में अगस्त 2026 से पहले  कोई टेस्ट नहीं खेलेगा. पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का कहना है कि अगर भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई कर भी गया, तो वह एक चमत्कार होगा. आकाश मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 प्रतिशत अंक लेना बहुत मुश्किल होगा.

हमारे 50 प्रतिशत से भी कम अंक: आकाश चोपड़ा
आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "हम डब्ल्यूटीसी तालिका में पांचवें नंबर पर हैं. मुझे नहीं लग रहा है कि हम क्वालिफाई कर पाएंगे. अगर हम क्वालीफाई कर जाते हैं, तो यह चमत्कार होगा. हमें श्रीलंका में न्यूजीलैंड में मेजबान टीम्स का सामना करना है. फिर घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैच खेलने हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 प्रतिशत अंक हासिल करना लगभग असंभव है. हमारे पास अभी 50 प्रतिशत से भी कम अंक हैं, जो अच्छी बात नहीं है.'

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियशिप (2025-27) की अंक तालिका में ऑस्ट्रेलिया फिलहाल नंबर एक पर है, जिसके 100 प्रतिशत अंक हैं. साउथ अफ्रीका 75 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है. श्रीलंका (66.67 प्रतिशत) तीसरे , पाकिस्तान (50 प्रतिशत) चौथे और भारत (48.15 प्रतिशत) पांचवें नंबर पर है.

भारत को डब्ल्यूटीसी फाइनल की दौड़ में मजूबती बने रहने के लिए बाकी के 9 में से कम से कम 7 मैच जीतने होंगे. बता दें कि भारत को अगस्त 2026 में श्रीलंका में दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है. फिर अक्टूबर-नवंबर के दौरान भारत को न्यूजीलैंड की धरती पर भी इतने ही मैच खेलने हैं. जबकि 2027 में जनवरी-फरवरी में भारतीय टीम अपने घर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज में भाग लेगी.

---- समाप्त ----
