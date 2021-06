WTC Final: इस खिलाड़ी पर की गई नस्लीय टिप्पणी, स्टेडियम से बाहर किए गए दो दर्शक

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के फाइनल के पांचवें दिन स्टेडियम में मौजूद दो दर्शकों ने शर्मनाक हरकत की. आरोप है कि उन्होंने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रॉस टेलर पर नस्लीय टिप्पणी की. ये दोनों दर्शक भारतीय हैं और उन्हें स्टेडियम से बाहर कर दिया गया था. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) की जनरल मैनेज क्लेयर फरलॉन्ग ने ट्वीट कर इस कार्रवाई की जानकारी दी.

डॉमिनिक डा सूजा नाम के एक टि्वटर यूजर ने आईसीसी की जीएम को टैग करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों पर नस्लीय टिप्पणी की शिकायत की थी. उन्होंने लिखा था, 'क्या मैदान पर कोई दर्शकों के बर्ताव पर ध्यान रखने वाला है. यहां पर एक शख्स न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ अपशब्द कह रहा है. पूरे दिन काफी गलत बोला गया. यहां तक कि रॉस टेलर के खिलाफ भी नस्लीय टिप्पणियां की गईं.'

इस ट्वीट के बाद आईसीसी की जीएम हरकत में आईं और उन्होंने सुरक्षाकर्मियों को मौके पर भेजकर दुर्व्यवहार कर रहे दर्शकों को बाहर करवा दिया.

Just to let you know, two individuals have been identified and removed from the venue for their conduct. Thanks for taking the time to contact @ajarrodkimber and I, we really don’t stand for that sort of behaviour in cricket.