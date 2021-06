WTC Final: मोहम्मद शमी के लिए खास है साउथैम्पटन, दो साल बाद किया ये कमाल

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के फाइनल में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड की पहली पारी को 249 रनों पर समेट दिया. न्यूजीलैंड को इस स्कोर पर समेटने में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का अहम योगदान रहा. उन्होंने 76 रन देकर कीवी टीम के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा.

न्यूजीलैंड टीम का स्कोर एक समय 101-2 था. वह मजबूत स्थिति में थी. लेकिन पांचवें दिन के पहले सत्र में शमी ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए मैच में टीम इंडिया की वापसी कराई. शमी ने दिन के पहले सत्र में रॉस टेलर और बीजे वाटलिंग का विकेट लिया. उन्होंने दूसरे सत्र में भी अपनी गेंदबाजी का जलवा दिखाया. लंच के बाद इस सत्र में शमी ने कॉलिन ग्रैंडहोम और काइल जेमिसन का विकेट लेकर टीम इंडिया को दो बड़ी सफलता दिलाई.

An effective bouncer from Shami brings an end to Kyle Jamieson's entertaining knock.



He departs for 21.



