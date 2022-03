World Water Day: जल दिवस पर सचिन तेंदुलकर ने अनोखे अंदाज में दिया मैसेज, फैन्स को याद आया Khaby

विश्व जल दिवस (World Water Day) के मौके पर सोशल मीडिया पर अलग-अलग ट्रेंड और मैसेज सामने आ रहे हैं. भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने भी अपने फैन्स के लिए संदेश दिया है. सचिन तेंदुलकर ने एक वीडियो पोस्ट की और खास तरीके एक संदेश दिया.

वीडियो में सचिन तेंदुलकर पानी के खुले टैप को बंद करने का इशारा करते हैं. जिसे सचिन तेंदुलकर बंद करते हैं और अंत में ऐसा ही करने के लिए कहते हैं. वीडियो के आखिर में Save Water का संदेश भी आता है.

बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने जो वीडियो में इशारे किए हैं, वह सोशल मीडिया सेंसेशन Khaby का स्टाइल है. Khaby इसी तरह बिना कुछ कहे मुश्किल चीज़ को आसानी से करने का मैसेज देते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं.

Every drop is important 💧

Open the tap as much as required and close it tight and right.#WorldWaterDay pic.twitter.com/rYfvV7N3tU