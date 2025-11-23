गुवाहाटी टेस्ट में कप्तान ऋषभ पंत को अंपायर ने दी डबल वॉर्निंग, ICC का ये नियम बना वजह

भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला गुवाहाटी के बरसापा क्रिकेट स्टेडियम में खेल रही है. इस मुकाबले में साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. मुकाबले में भारतीय टीम की कमान ऋषभ पंत संभाल रहे हैं. शुभम गिल नेक इंजरी के चलते इस मुकाबले से बाहर हो गए थे, इसी कारण ऋषभ को कप्तानी करने का अवसर मिला. ऋषभ भारत के 38वें टेस्ट कप्तान हैं.

गुवाहाटी टेस्ट मैच के दूसरे दिन (23 नवंबर) भारतीय कप्तान ऋषभ पंत को मैदानी अंपायर ने वॉर्निंग दी. भारतीय गेंदबाज ओवरों के बीच ज्यादा समय ले रहे थे, इसके चलते अंपायर रिचर्ड कैटलबोरो ने भारतीय कप्तान को चेतावनी. पंत को वॉर्निंग साउथ अफ्रीका की पहली पारी के 88वें ओवर में मिली. वो ओवर स्पिनर कुलदीप यादव फेंक रहे थे. पंत को खेल के पहले दिन भी 45वें ओवर में वॉर्निंग दी गई थी. नियम के मुताबिक 80 ओवर पूरे होने पर वॉर्निंग रीसेट हो जाती हैं. ऐसे में यह चेतावनी तकनीकी रूप से दूसरे दिन की पहली वॉर्निंग ही मानी जाएगी.

ऋषभ पंत 88वें ओवर की शुरुआत से पहले कुलदीप यादव से थोड़े नाराज भी दिखे. पंत ने कुलदीप से कहा, 'टाइमर चालू है जल्दी कर, घर में खेल रहे हो क्या.' पंत की ये बात स्टम्प माइक में कैद हो गई थी. अगर टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका की पहली पारी में 160 ओवर से पहले यदि दो और वॉर्निंग मिलती है, तो उस पर 5 रनों की पेनल्टी लगा दी जाएगी.

क्या है ICC का स्टॉप क्लॉक रूल?

भारतीय कप्तान ऋषभ पंत को वॉर्निंग आईसीसी के स्टॉप क्लॉक रूल की वजह से मिली. आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक रूल को मंजूरी दी थी, जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के नए चक्र (2025-27) से लागू हुआ. इस नियम के तहत हर ओवर खत्म होने के बाद अगला ओवर 60 सेकंड के भीतर शुरू करना अनिवार्य रहता है.

देरी होने पर पहले दो बार टीम को चेतावनी मिलती है. तीसरी बार देरी होने पर बल्लेबाजी टीम को 5 रन पेनल्टी के तौर पर दिए जाएंगे. हर 80 ओवर बाद यह वॉर्निंग रीसेट हो जाएगी, यानी अगले 80 ओवरों में अंपायर फिर से दो बार चेतावनी दे सकते हैं और तीसरी बार देर होने पर पेनल्टी का प्रावधान है. इस नए नियम में घड़ी 0 से 60 तक आगे की गिनती करती है, यानी सीधी गिनती होती है.

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन: एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी ज़ोरज़ी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन (डब्ल्यू), मार्को जानसन, सेनुरन मुथुसामी, साइमन हार्मर और केशव महाराज.

भारत की प्लेइंग इलेवन: केएल राहुल, यशस्वी जयसवाल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज.

