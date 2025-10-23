scorecardresearch
 

Xavier Bartlett: कौन हैं जेव‍ियर बार्टलेट, जो एड‍िलेड में बने टीम इंड‍िया की मुसीबत...कोहली-गिल का एक ही ओवर में किया श‍िकार

Xavier Bartlett: एड‍िलेड वनडे में भारतीय टीम के लिए जेव‍ियर बार्टलेट मुसीबत बन गए. उन्होंने भारतीय कप्तान शुभमन गिल और विराट कोहली को एक ही ओवर में आउट किया. जिससे भारतीय टीम संकट में घ‍िरी हुई नजर आई.

जेव‍ियर बार्टलेट ने व‍िराट कोहली को शून्य के स्कोर पर एड‍िलेड वनडे में पवेल‍ियन भेजा (Photo: Getty)
Who is Xavier Bartlett: एड‍िलेड ओवल का मैदान. भारत और ऑस्ट्रेल‍िया के बीच दूसरा वनडे. 23 अक्टूबर को दोनों देश एक दूसरे के आमने-सामने आए. भारतीय टीम सधी और धीमी हुई शुरुआत कर चुकी थी. शुभमन गिल और रोहित शर्मा क्रीज पर थे. 

सातवां ओवर फेंकने के ल‍िए ऑस्ट्रेल‍ियाई गेंदबाज जेव‍ियर बार्टलेट फेंकने आए. इस ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने कप्तान शुभमन गिल को म‍िचेल मार्श के हाथों कैच आउट करवाया. इसके बाद विराट कोहली क्रीज पर आए, जो 4 गेंद फेस करने के बाद उनकी ही गेंद पर LBW हो गए. 

किंग कोहली इस तरह लगातार दूसरे मैच में शून्य पर आउट हुए. इससे पहले पर्थ ODI में भी उनका खाता नहीं खुला था. तब कोहली को मिचेल स्टार्क ने आउट किया था. कोहली के इंटरनेशनल करियर में ऐसा पहली बार हुआ है, जब वो लगातार दो इनिंग्स में शून्य पर चलते बने हैं.

कौन हैं जेव‍ियर बार्टलेट 
अब सवाल है कि भारतीय टीम के लिए इस वनडे मुकाबले में मुसीबत बन गए जेव‍ियर बार्टलेट कौन हैं. 26 साल के बार्टलेट एड‍िलेड मुकाबले से पहले 4 वनडे और 11 टी20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं, जहां उनके नाम क्रमश: 12 और 15 विकेट हैं. वह आईपीएल में पंजाब किंग्स टीम का हिस्सा रह चुके हैं. 

क्रिकइंफो के मुताब‍िक- साल 2023-24 का BBL सीजन उनके लिए शानदार रहा था. जहां वो ब्रिस्बेन हीट के लिए BBL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने. इसके बाद उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिला. वेस्टइंडीज़ के खिलाफ अपने पहले दो ODI में उन्होंने चार-चार विकेट लिए, इसके बाद उनको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया. 

इससे पूर्व बार्टलेट ने अंडर-19 लेवल पर ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया और 18 साल की उम्र में क्वींसलैंड की टीम में शामिल हो गए. लेकिन उनकी प्रोग्रेस कई बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर की वजह से स्लो हो गई.

वह BBL के अब बंद हो चुके X-Factor नियम का नियमित हिस्सा भी बने, जिसके तहत खिलाड़ी को मैच से बाहर किया जा सकता था, और कुछ समय तक वे सिर्फ एक ओवर फेंकते और मैच से बाहर हो जाते थे.

2022-23 के सीजन के अंतिम दौर में उन्हें एक अवसर मिला, जिसमें उन्होंने मेलबर्न रेनगेड्स के खिलाफ नॉकआउट फाइनल में मैच जीतने वाला प्रदर्शन किया. इस सीजन के बाद में उन्हें न्यूजीलैंड में चार-दिन के मैचों के लिए ऑस्ट्रेलिया A में शामिल किया गया. 

बार्टलेट का शुरुआती पालन पोषण एडिलेड में हुआ, बाद में वे गोल्ड कोस्ट चले गए. उनके पिता किम ने साउथ ऑस्ट्रेलियाई स्टेट लीग में ऑस्ट्रेलियन रूल्स फ़ुटबॉल खेला था, जिससे बचपन में उनका इस खेल से जुड़ाव था. वह एक प्रतिभाशाली तैराक भी थे, जिसमें उनकी विशेषता बैकस्ट्रोक थी और उन्होंने राज्य स्तर पर कई पदक जीते. 

---- समाप्त ----
