IND vs PAK Asia Cup 2025: जब एशिया कप में भारत-पाकिस्तान आखिरी बार भिड़े थे तो क्या हुआ? किसने पलटा था मैच, किसका प्रदर्शन था फुस्स

भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी मुकाबला होता है, तो दोनों देशों के फैन्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता है. अब दोनों टीमें एशिया कप 2025 में खेलती हुई नजर आएंगी, जहां 14 सितंबर को दोनों के बीच एक हाई-वोल्टेज मुकाबला होगा. टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की टीमें एक ही ग्रुप में हैं.

भारत और पाक‍िस्तान के बीच टी20 में कौन भारी?

टी20 क्रिकेट में भारत-पाकिस्तान का मुकाबला हमेशा से रोमांचक रहा है, लेकिन रिकॉर्ड 'मेन इन ब्लू' के पक्ष में रहा है. अब तक दोनों देशों के बीच खेले गए कुल 13 टी20 इंटरनेशनल मैचों में भारत ने 10 में जीत हासिल की है. इसमें 2007 के टी20 वर्ल्ड कप के दौरान सुपर ओवर में हासिल की गई जीत भी शामिल है. जबकि पाकिस्तान सिर्फ 3 मैच ही जीत पाया है इन आंकड़ों से साफ है कि टी20 क्रिकेट में भारत का पलड़ा पाकिस्तानी टीम पर भारी रहा है.

जब भारत और पाक‍िस्तान एश‍िया कप टी20 में भ‍िड़े

भारत ने 2016 से 2022 के दौरान एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ कुल 3 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें उसने 2 में जीत हासिल की और 1 में हार का सामना करना पड़ा. ऐसे में टी20 फॉर्मेट में खेले गए एशिया कप में भी भारत का पाकिस्तान के ऊपर दबदबा है.

एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैचों के नतीजे (टी20 फॉर्मेट)

पहला मैच- 27 फरवरी 2016: भारत जीता, 5 विकेट से

दूसरा मैच- 28 अगस्त 2022: भारत जीता, 5 विकेट से

तिसरा मैच- 4 सितंबर 2022: पाकिस्तान जीता, 5 विकेट से

जब भारत-PAK वनडे फॉर्मेट में खेले गए एशिया कप में भ‍िड़े

वनडे फॉर्मेट में खेले गए एशिया कप मुकाबलों में भारत और पाकिस्तान की टक्कर हमेशा रोमांचक रही है. अब तक खेले गए 15 मैचों में भारत ने 8 बार जीत दर्ज की है, जबकि पाकिस्तान ने 7 बार बाजी मारी है. यह आंकड़े बताते हैं कि एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान पर हल्की बढ़त बनाए रखी है, हालांकि दोनों टीमों के बीच हर मुकाबला कांटे की टक्कर वाला रहा है.

...जब कोहली-राहुल-कुलदीप के आगे PAK ने टेके घुटने

आखिरी बार एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का सामना 10 सितंबर 2023 को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में हुआ था. उस मुकाबले में भारतीय टीम ने 50 ओवर्स में 2 विकेट पर 356 रन बनाए थे. विराट कोहली (122*) और केएल राहुल (111*) शतकीय पारियां खेलने में कामयाब रहे थे. जवाब में पाकिस्तानी टीम 128 रनों पर ही सिमट गई और उसे 228 रनों से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था. कुलदीप यादव ने 5 विकेट झटककर पाकिस्तानी टीम की कमर तोड़ दी थी.

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम की कमान सूर्यकुमार यादव को मिली है. वहीं उपकप्तानी की जिम्मेदारी शुभमन गिल को सौंपी गई है. भारतीय टीम में युवा और अनुभवी प्लेयर्स को चांस मिला है, वहीं जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 को ध्यान में रखते हुए आगामी एशिया कप के जरिए भारतीय टीम सही संयोजन तलाशना चाहेगी...

