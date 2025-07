WCL 2025: क्रिकेट के मैदान पर फिर आमने-सामने होंगे युवराज और आफरीदी, जानें कब-कहां देख पाएंगे भारत vs पाकिस्तान मैच

भारतीय टीम फिलहाल इंग्लैंड दौरे पर है, जहां वो तेंदुलकर-एंडरसन ट्रॉफी 2025 के तहत मेजबान टीम के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में व्यस्त है. उधर भारत की महिला टीम भी इंग्लैंड दौरे पर हैं और इंग्लिश वूमेन टीम के खिलाफ वो व्हाइट बॉल सीरीज खेल रही है. यही नहीं भारत की अंडर-19 टीम भी इंग्लैंड में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही है.

इस सबके बीच इंग्लिश धरती पर ही 18 जुलाई (शुक्रवार) से वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL) 2025 टर्नामेंट शुरू हो रहा है. इस टी20 टूर्नामेंट में युवराज सिंह, शाहिद आफरीदी, एबी डिविलियर्स, कीरोन पोलार्ड, ब्रेट ली, मोहम्मद हफीज और इयोन मोर्गन जैसे दिग्गज खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. इंडिया चैम्पियंस ने इस टूर्नामेंट का शुरुआती सीजन जीता था, तब उसने पाकिस्तान चैम्पियंस को फाइनल में 5 विकेट से मात दी थी.

Pakistan Champions vs England Champions

📍 18th July | Edgbaston, Birmingham , 4:30 PM BST



The legends return, and it all begins here.

Book your tickets now – they’re flying fast! https://t.co/pOc9nKSeJb pic.twitter.com/upvoFQBxL9 — World Championship Of Legends (@WclLeague) July 9, 2025

इस टूर्नामेंट में 6 टीमें इंडिया चैम्पियंस, पाकिस्तान चैम्पियंस, इंग्लैंड चैम्पियंस, ऑस्ट्रेलिया चैम्पियंस, साउथ अफ्रीका चैम्पियंस और वेस्टइंडीज चैम्पियंस भाग ले रही हैं. टूर्नामेंट राउंड-रॉबिन प्रारूप में खेला जाएगा, जिसमें सभी टीम एक-दूसरे से एक बार मुकाबला करेगी. फिर नॉकआउट मुकाबले खेले जाएंगे. इस टूर्नाामेंट के मुकाबला द ओवल, एजबेस्टन, हेडिंग्ले, ग्रेस रोड और नॉर्थम्प्टन में आयोजित होंगे.

कब-कहां देख पाएंगे भारत-PAK का मैच?

भारत और पाकिस्तान की टीमें 20 जुलाई को एजबेस्टन में भारतीय समयानुसार रात 9 बजे से भिड़ेंगी. इस मुकाबले में इंडिया चैम्पियंस की कप्तानी युवराज सिंह करेंगे. वहीं पाकिस्तान चैम्पियंस की कमान मोहम्मद हफीज संभालेंगे. भारत-पाकिस्तान समेत सभी मुकाबलों का टीवी पर सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के Star Sports चैनल पर होगा. वहीं मोबाइल और डेस्कटॉप यूजर्स Fancode के जरिए मुकाबलों का आनंद लेंगे.

इंडिया चैम्पियंस: युवराज सिंह (कप्तान), शिखर धवन, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, इरफान पठान, यूसुफ पठान, रॉबिन उथप्पा, अंबति रायडू, पीयूष चावला, स्टुअर्ट बिन्नी, वरुण एरॉन, विनय कुमार, अभिमन्यु मिथुन, सिद्धार्थ कौल, गुरकीरत मान.

पाकिस्तान चैम्पियंस: मोहम्मद हफीज (कप्तान), इमाद वसीम, शोएब मलिक, सरफराज अहमद, शर्जील खान, वहाब रियाज, आसिफ अली, शाहिद अफरीदी, कामरान अकमल, आमेर यामीन, सोहेल खान, सोहेल तनवीर.

ऑस्ट्रेलिया चैम्पियंस: ब्रेट ली (कप्तान), शॉन मार्श, क्रिस लिन, मोइसेस हेनरिक्स, बेन कटिंग, डार्सी शॉर्ट, नाथन कूल्टर-नाइल, पीटर सिडल, कैलम फर्ग्यूसन, डैन क्रिश्चियन, बेन डंक, स्टीव ओकीफे, रॉब क्वीनी, जॉन हेस्टिंग्स.

इंग्लैंड चैम्पियंस: इयोन मोर्गन (कप्तान), मोईन अली, एलिस्टेयर कुक, इयान बेल, रवि बोपारा, समित पटेल, लियाम प्लंकेट, क्रिस ट्रेमलेट, अजमल शहजाद, दिमित्री मस्करेनहास, फिल मस्टर्ड, टिम एम्ब्रोस, रयान साइडबॉटम, स्टुअर्ट मीकर, उस्मान अफजल.

साउथ अफ्रीका चैम्पियंस: एबी डिविलियर्स (कप्तान), हाशिम अमला, क्रिस मॉरिस, एल्बी मोर्कल, जेपी डुमिनी, इमरान ताहिर, वेन पार्नेल, जेजे स्मट्स, हार्डस विलजोएन, रिचर्ड लेवी, डेन विलास, सारेल इरवी, डुआन ओलिवर, मोर्ने वैन विक, एरॉन फंगिसो.

वेस्टइंडीज चैम्पियंस: क्रिस गेल (कप्तान), कीरोन पोलार्ड, ड्वेन ब्रावो, लेंडल सिमंस, ड्वेन स्मिथ, शेल्डन कॉट्रेल, शिवनारायण चंद्रपॉल, चैडविक वॉल्टन, शेनॉन गेब्रियल, एश्ले नर्स, फिडेल एडवर्ड्स, विलियम पर्किन्स, सुलेमान बेन, डेव मोहम्मद, निकिता मिलर.

WCL 2025 का पूरा शेड्यूल (भारतीय समयानुसार)

18 जुलाई- इंग्लैंड चैम्पियंस vs पाकिस्तान चैम्पियंस, रात 9 बजे

19 जुलाई- वेस्टइंडीज चैम्पियंस vs साउथ अफ्रीका चैम्पियंस, शाम 5 बजे

19 जुलाई- इंग्लैंड चैम्पियंस vs ऑस्ट्रेलिया चैम्पियंस, रात 9 बजे

20 जुलाई- इंडिया चैम्पियंस vs पाकिस्तान चैम्पियंस, रात 9 बजे

22 जुलाई- इंग्लैंड चैम्पियंस vs वेस्टइंडीज चैम्पियंस, शाम 5 बजे

22 जुलाई- इंडिया चैम्पियंस vs साउथ अफ्रीका चैम्पियंस, रात 9 बजे

23 जुलाई- ऑस्ट्रेलिया चैम्पियंस vs वेस्टइंडीज चैम्पियंस, रात 9 बजे

24 जुलाई- साउथ अफ्रीका चैम्पियंस vs इंग्लैंड चैम्पियंस, रात 9 बजे

25 जुलाई- पाकिस्तान चैम्पियंस vs साउथ अफ्रीका चैम्पियंस, रात 9 बजे

26 जुलाई- इंडिया चैम्पियंस vs ऑस्ट्रेलिया चैम्पियंस, शाम 5 बजे

26 जुलाई- पाकिस्तान चैम्पियंस vs वेस्टइंडीज चैम्पियंस, रात 9 बजे

27 जुलाई- साउथ अफ्रीका चैम्पियंस vs ऑस्ट्रेलिया चैम्पियंस, शाम 5 बजे

27 जुलाई- इंडिया चैम्पियंस vs इंग्लैंड चैम्पियंस, रात 9 बजे

29 जुलाई- ऑस्ट्रेलिया चैम्पियंस vs पाकिस्तान चैम्पियंस, शाम 5 बजे

29 जुलाई- इंडिया चैम्पियंस vs वेस्टइंडीज चैम्पियंस, रात 9 बजे

31 जुलाई- पहला सेमीफाइनल, शाम 5 बजे

31 जुलाई- दूसरा सेमीफाइनल, रात 9 बजे

2 अगस्त- फाइनल, रात 9 बजे

