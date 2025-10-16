'एक फॉर्मेट वाली यात्रा आसान नहीं...', रोहित-कोहली के ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही शेन वॉटसन का बड़ा बयान

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा 19 अक्टूबर से आस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैचों की सीरीज के लिए गुरुवार को पर्थ पहुंच गए. इस बीच पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन का मानना है कि विराट और रोहित के लिए अब केवल एक फॉर्मेट में खेलते हुए अपनी शानदार प्रदर्शन जारी रखना चुनौतीपूर्ण होगा.

आधुनिक क्रिकेट में टी20 का दबदबा है, वहीं भारत बहुत अधिक टेस्ट क्रिकेट भी खेलता है, जिससे वनडे फॉर्मेट के लिए कम समय बचता है. टी20 और टेस्ट से संन्यास लेने के बाद, रोहित और कोहली का पहला मिशन चैम्पियंस ट्रॉफी (फरवरी-मार्च) के बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज होगा.

Perth Perfect Start 👌



The Men in Blue touch down in Perth to kick off the Toughest Rivalry! 👊#AUSvIND 👉 1st ODI | SUN, 19th OCT on Star Sports Network and JioHotstar! pic.twitter.com/q1dFwwWVcZ — Star Sports (@StarSportsIndia) October 16, 2025

एक फॉर्मेट में बने रहना चुनौतीपूर्ण

एक खिलाड़ी के लिए केवल एक फॉर्मेट में उच्च स्तर पर बने रहना कठिन होता है. इसका उदाहरण हैं पूर्व भारत के ओपनर शिखर धवन, जो टीम की कप्तानी करने के कुछ समय बाद ही वनडे टीम में अपनी जगह नहीं बनाए रख सके.

वॉटसन ने ‘जिओ हॉटस्टार’ से कहा, 'विराट और रोहित के लिए केवल एक फॉर्मेट में खेलना चुनौतीपूर्ण होगा. सबसे बेहतरीन गेंदबाजों का सामना करने के लिए अपनी स्किल्स को फिर से तेज करना थोड़ा एडजस्टमेंट मांगता है.'

Advertisement

उन्होंने कहा, 'लेकिन चैम्पियंस को कभी कम नहीं आंकना चाहिए और विराट और रोहित बिल्कुल वही हैं. उन्हें सही तैयारी ढूंढने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जैसे ही वे ऐसा करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे,

ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर नजर

भारत 19 अक्टूबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा. ध्यान स्वाभाविक रूप से रोहित और कोहली पर रहेगा, जो संभवतः ऑस्ट्रेलिया में अंतिम बार खेल रहे हैं.

वॉटसन ने कहा, 'सबसे बेहतरीन गेंदबाजों का सामना करने के लिए सही तैयारी का रिदम ढूंढने में थोड़ा समय लग सकता है. लेकिन ये दोनों वनडे बल्लेबाजों के सर्वश्रेष्ठ हैं. उन्हें अपनी फॉर्मूला ढूंढने और बेहतरीन प्रदर्शन में लौटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा; उनकी कक्षा और लगातार प्रदर्शन बेमिसाल है.'

... 2025: भारत की अजेय स्थिति

इस साल भारत वनडे फॉर्मेट में अजेय रहा है, लेकिन वॉटसन का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया उनकी जीत की धारा को तोड़ सकता है. उन्होंने कहा, 'आप देख सकते हैं कि वे किस तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं. निडर और अभिव्यक्तिशील, अपनी पूरी क्षमता को खोलते हुए. कोई आश्चर्य नहीं कि वे इस साल इतने प्रभुत्वशाली रहे हैं. क्या मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया इस अजेय रिकॉर्ड को तोड़ सकता है? हां, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी क्योंकि भारत शानदार क्रिकेट खेल रहा है. यह एक बेहतरीन सीरीज देखने को मिलने वाली है.'

Advertisement

---- समाप्त ----