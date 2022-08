KKR New Coach IPL: अब KKR को याद आएगा 'चक दे इंडिया का शाहरुख खान', टीम को मिला नया कोच, तो वसीम जाफर ने दी ये खास सलाह

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को एक नया कोच मिल गया है. न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैक्कुलम के बाद यह पद अब चंद्रकांत पंडित ने संभाल लिया है. चंद्रकांत ने हाल ही में अपनी कोचिंग में मध्य प्रदेश टीम को पहली बार रणजी चैम्पियन बनाया है.

चंद्रकांत के कोचिंग पद संभालते ही उन्हें बधाइयां देने का तांता लग गया है. इसी बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर ने भी उन्हें अनोखे अंदाज में बधाई दी. साथ ही केकेआर टीम के खिलाड़ियों को एक खास सलाह भी दी.

वसीम जाफर ने अपने ट्वीट के जरिए बताया कि अब केकेआर के खिलाड़ियों को फिल्म 'चक दे इंडिया' का शाहरुख खान नजर आएगा. बता दें कि चक दे इंडिया फिल्म महिला हॉकी की कहानी थी. इसमें शाहरुख कोच की भूमिका में नजर आए थे. साथ ही शाहरुख खान हकीकत में केकेआर टीम के मालिक भी हैं.

जाफर ने ट्वीट कर फिल्म देखने की सलाह दी

चंद्रकांत पंडित को बधाई देते हुए वसीम जाफर ने ट्वीट में लिखा- चंदु भाई के लिए खुश हूं! KKR टीम के खिलाड़ी उनकी कोचिंग स्टाइल से वाकिफ नहीं हैं. ऐसे में मैं सभी को शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया देखने की सलाह देता हूं. इससे उन्हें काफी मदद मिलेगी.

Happy for Chandu bhai! To the KKR players unfamiliar with his coaching style, I'd suggest watching @iamsrk in Chak de India will help 😉 #IPL https://t.co/myaxTQyzUe