'आप तभी फेल होते हो जब...', र‍िटायरमेंट या वर्ल्ड कप की तैयारी? ऑस्ट्रेल‍िया पहुंचते ही व‍िराट कोहली के X पोस्ट से मची खलबली

विराट कोहली ने 16 अक्टूबर को X (पूर्व ट्विटर) पर एक ऐसा पोस्ट किया, जिसे लेकर फैन्स अलग-अलग मतलब निकाल रहे हैं. पोस्ट वायरल हो रहा है. इस पोस्ट के बाद उनके 2027 वर्ल्ड कप के बाद के भविष्य और क्रिकेट से संन्यास को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है.

टीम इंड‍िया के वनडे कप्तान व‍िराट कोहली संग व‍िराट कोहली (Photo: PTI)
व‍िराट कोहली ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले X (पूर्व ट्विटर) पर एक क्रिप्ट‍िक पोस्ट शेयर किया. आमतौर पर सोशल मीडिया पर पर्सनल मैसेज कम ही शेयर करने वाले कोहली ने इस बार अपने फैन्स  के लिए एक ऐसा पोस्ट किया, जिसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं. 

कोहली ने लिखा- वास्तव में आप केवल तभी फेल होते हैं, जब आप हार मानने का फैसला कर लेते हैं. यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं फैन्स इस बात को लेकर चर्चा करने लगे कि इसका मतलब क्या हो सकता है? कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा कि रिटायमरेंट की तैयारी है. वहीं कोहली के फैन्स ने लिखा कि वो वर्ल्ड कप 2027 के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. 

ध्यान रहे विराट कोहली टीम इंड‍िया संग 15 अक्टूबर को ऑस्ट्रेल‍िया के लिए रवाना हुए थे. जहां भारतीय टीम को ऑस्ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 19 अक्टूबर को खेलना है.

कोहली की बात की जाए तो वो टी20 इंटरनशेनल से संन्यास ले चुके हैं, प‍िछले साल इस फॉर्मेट का वर्ल्ड कप जीता था. बारबाडोस में वर्ल्ड जीतने के बाद उन्होंने र‍िटायरमेंट का ऐलान क‍िया था.

किंग कोहली ने इस साल 10 मई को टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास लेने का फैसला किया था. पर वो वनडे फॉर्मेट में डटे हुए हैं, कोहली टीम इंड‍िया के लिए इस साल केवल चैम्प‍ियंस ट्रॉफी में खेलते द‍िखाई दिए थे. अब कोहली 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ शुरू हो रही 3 मैचों की ODI सीरीज में खेलते दिखेंगे, जहां रोहित शर्मा भी टीम में हैं. कोहली और रोहित नए वनडे कप्तान शुभमन ग‍िल के अंडर यह सीरीज खेलेंगे 

ऑस्ट्रेल‍िया की भारत की 15 सदस्यीय ODI  टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जायसवाल.

भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का ODI शेड्यूल 
19 अक्टूबर- पहला वनडे, पर्थ
23 अक्टूबर- दूसरा वनडे, एडिलेड
25 अक्टूबर- तीसरा वनडे, सिडनी

