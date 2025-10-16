scorecardresearch
 

रोहित-विराट कब लेंगे ODI क्रिकेट से संन्यास? रवि शास्त्री ने किया रिवील

विराट कोहली और रोहित शर्मा ने वनडे इंटरनेशनल में भारतीय टीम के लिए जबरस्त प्रदर्शन किया है. दोनों खिलाड़ियों ने कुल 83 शतक जड़े हैं, जिसमें 51 शतक कोहली के बल्ले से निकले हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली पर निगाहें. (Photo: AFP/Getty Images)
भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी हैं, जहां उसे मेजबान देश के खिलाफ तीन वनडे और पांच टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलने हैं. दिग्गज बल्लेबाजों विराट कोहली और रोहित शर्मा भी इस टूर पर वनडे सीरीज का हिस्सा रहने वाले हैं. रोहित-कोहली (ROKO) सात महीने बाद भारतीय टीम के लिए मैदान पर उतरने वाले हैं, ऐसे में सबकी निगाहें दोनों पर टिकी हुई हैं.

ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच ही विराट कोहली और रोहित शर्मा के ओडीआई करियर को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है. दोनों खिलाड़ियों ने टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से पहले ही संन्यास ले लिया था, ऐसे में अब वो केवल वनडे प्रारूप में खेल सकते हैं. ये चर्चा तेज हो चुकी है कि रोहित और कोहली कब तक भारतीय टीम के लिए खेलेंगे.

विराट कोहली और रोहित शर्मा का लक्ष्य 2027 का वनडे वर्ल्ड कप जीतना है. दोनों ने एक साथ कभी भी वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीता है. विराट कोहली 2011 में वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे, लेकिन उस समय रोहित शर्मा स्क्वॉड का पार्ट नहीं थे. टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री रोहित-कोहली को लेकर जल्दबाजी में कुछ निष्कर्ष निकालना नहीं चाहते हैं.

सब कुछ फॉर्म और जुनून पर निर्भर करेगा: शास्त्री

रवि शास्त्री का मानना है कि रिटायरमेंट का फैसला पूरी तरह इन दोनों खिलाड़ियों की प्रेरणा और फॉर्म पर निर्भर करेगा. 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा रहे शास्त्री ने कहा कि भले ही उनकी फिटनेस और फॉर्म को लेकर सवाल उठ रहे हों, लेकिन पूरे मामले को ज्यादा जटिल नहीं बनाना चाहिए.

रवि शास्त्री ने फॉक्स क्रिकेट से कहा, 'विराट कोहली चेज मास्टर हैं और रोहित शर्मा टॉप ऑर्डर के एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं. सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वो इस खेल के लिए कितने भूखे हैं, कितने फिट हैं और वो जुनून क्या अब भी बरकरार है. मैं तो कहूंगा कि एक-एक सीरीज के हिसाब से देखा जाए. अभी रास्ता काफी लंबा है.'

विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था. इस साल दोनों ने टेस्ट से भी रिटायरमेंट की भी घोषणा की. शास्त्री का मानना है कि जब भी कोहली और रोहित वनडे से संन्यास लेंगे, वो फैसला भी इसी तरह का होगा, या तो उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा या स्वाभाविक परिस्थितियों में लिया गया फैसला माना जाएगा.'

रवि शास्त्री ने आगे कहा, 'आपने देखा होगा कि जब भारत ने टी20 वर्ल्ड कप जीता तो जडेजा, कोहली और रोहित ने खुद रिटायरमेंट लिया. उन्हें किसी ने मजबूर नहीं किया. उन्होंने खुद निर्णय लिया. मुझे लगता है कि वनडे में भी ऐसा ही होगा. अगर उन्हें खेलने में मजा नहीं आएगा या फॉर्म खराब हो जाएगी, तो वे खुद पीछे हट जाएंगे.'

फिलहाल विराट कोहली और रोहित शर्मा भारतीय टीम के वनडे सेटअप में मजबूती से बरकरार हैं. शुभमन गिल अब वनडे क्रिकेट में भी कप्तानी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन रोहित और कोहली ही टीम के सबसे बड़े गेमचेंजर साबित होंगे. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 19 अक्टूबर को पर्थ में होगा. 

