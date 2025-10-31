scorecardresearch
 

हिम्मत और सच्चा जुनून... भारतीय महिला टीम की जीत पर विराट कोहली का दिल छूने वाला पोस्ट

भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जिस तरह का खेल दिखाया, उसकी जमकर तारीफ हो रही है. भारतीय महिला टीम इतिहास रचने से सिर्फ एक जीत दूर है.

भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत हासिल की है. (Photo: Getty Images)
भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत हासिल की है. (Photo: Getty Images)

भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में जगह बना ली. 30 अक्टूबर (गुरुवार) को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में हुए इस मुकाबले में भारतीय टीम को जीत के लिए 339 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने 49वें की तीसरी गेंद पर हासिल कर लिया. अब फाइनल में हरमन ब्रिगेड का सामना साउथ अफ्रीका से होगा. फाइनल 2 नवंबर (रविवार) को इसी मैदान पर खेला जाना है.

भारतीय महिला टीम के शानदार प्रदर्शन की हर कोई तारीफ कर रहा है. अब टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने भी इस जीत पर दिल छूने वाला पोस्ट लिखा है. किंग कोहली ने X पर लिखा, 'ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी पर हमारी टीम की क्या ही शानदार जीत रही. लड़कियों ने जबरदस्त रन-चेज किया और बड़े मैच में जेमिमा ने शानदार प्रदर्शन की. यह जीत हिम्मत, भरोसे और जुनून का सच्चा प्रदर्शन है. बहुत बढ़िया खेली टीम इंडिया.'

टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय टीम की बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित जेमिमा रोड्रिग्स ने किया. जेमिमा ने दबाव के हालात में शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत की मंजिल तक पहुंचाया. उनकी इनिंग्स ने न सिर्फ मैच का रुख बदल दिया बल्कि यह भी साबित किया कि बड़े मौकों पर वह टीम की सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में जेमिमा रोड्रिग्स ने 134 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 127 रन बनाए, जिसमें 14 चौके शामिल रहे. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी 10 चौके और दो छक्के की मदद से 88 बॉल पर 89 रनों की शानदार पारी खेली. जेमिमा 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुनी गईं.

फाइनल में साउथ अफ्रीका की चुनौती भारतीय टीम को पार करनी होगी. साउथ अफ्रीका ने पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 125 रनों से पराजित किया था.

