विराट कोहली धमाकेदार वापसी को तैयार... ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में शुरू की प्रैक्टिस

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं. कोहली इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए मैदान पर दिखे थे. तब आरसीबी ने पंजाब किंग्स (PBKS) को हराकर पहली बार आईपीएल खिताब जीता. कोहली ने आईपीएल के बीच ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. इसके चलते किंग कोहली इंग्लैंड दौरे का भी हिस्सा नहीं बन सके.
अब विराट कोहली के इस साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी धरती पर होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में भाग लेने की पूरी संभावना है. कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए तैयारियों में जुट चुके हैं. कोहली इन दिनों लंदन के लॉर्ड्स क्रिकट ग्राउं में जमकर अभ्यास कर रहे हैं.
विराट कोहली ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के बाहर फैन्स के साथ तस्वीरें भी क्लिक कराईं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 19 अक्टूबर को पर्थ में होगा. फिर दोनों टीमों के बीच 23 अक्टूबर (एडिलेड) और 25 अक्टूबर (सिडनी) को बाकी के दो ओडीआई मुकाबले होंगे.
कोहली-रोहित को लेकर BCCI ने क्या कहा?
हालिया समय में विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट को लेकर भी अटकलें लगी हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने इन खबरों को खारिज कर दिया. बीसीसीआई का मानना है कि खिलाड़ी को खुद ही अपने फ्यूचर को लेकर फैसला करना होता है, बोर्ड किसी खिलाड़ी को जबरन रिटायर होने के लिए कभी नहीं कहता.
इसी बीच आरसीबी के के युवा बल्लेबाज स्वास्तिक चिकारा ने विराट कोहली से हुई बातचीत को फैन्स के साथ शेयर किया है. चिकारा ने RevSportz से कहा, 'विराट भैया ने मुझसे कहा कि वो जब तक पूरी तरह फिट हैं, तब तक क्रिकेट खेलेंगे. वो इम्पैक्ट प्लेयर बनकर नहीं खेलेंगे. वो पूरे 20 ओवर फील्डिंग करेंगे और फिर बल्लेबाजी करने उतरेंगे. जिस दिन उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर बनकर खेलना पड़ा, उसी दिन वो क्रिकेट छोड़ देंगे.'
विराट कोहली 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक भारतीय टीम के लिए खेलते नजर आ सकते हैं. इस वर्ल्ड कप में अब भी दो साल से ज्यादा का समय बचा है. ऐसे में विराट कोहली को अपनी फिटनेस और फॉर्म बनाए रखनी होगी क्योंकि युवा खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन करके टीम में जगह बनाने की कोशिश में हैं.