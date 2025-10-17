विराट ने भाई को सौंपी गुरुग्राम प्रॉपर्टी की GPA? विकास कोहली के पोस्ट ने बढ़ाया सस्पेंस

भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है, जहां उसे 19 अक्टूबर से मेजबान टीम के खिलाफ तीन वनडे और पांच टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलने हैं. वनडे सीरीज में दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली पर सबकी निगाहें रहेंगी. कोहली आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के बाद पहली बार भारतीय टीम के लिए मैदान पर उतरेंगे.

विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले हरियाणा के गुरुग्राम पहुंचे थे. बाद में कोहली गुरुग्राम के वजीराबाज भी पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुग्राम की अपनी प्रॉपर्टी की GPA अपने भाई विकास कोहली के नाम कर दी. हालांकि कुछ लोग ये अफवाह फैलाने लगे कि कोहली ने प्रॉपर्टी ही भाई के नाम कर दी है, जो सच नहीं है. गुरुग्राम के डीएलएफ सिटी फेज-1 में कोहली की प्रॉपर्टी है, जिसकी कीमत 80 करोड़ रुपये है.

विराट कोहली ने केवल गुरुग्राम की प्रॉपर्टी से जुड़े कानूनी अधिकार अपने भाई को सौंपे हैं. उन्होंने प्रॉपर्टी विकास कोहली के नाम नहीं की है. अब इन खबरों को लेकर विराट कोहली के भाई विकास कोहली की प्रतिक्रिया सामने आई है. विकास फेक न्यूज फैलाने वालों से काफी खफा नजर आए. विकास ने कहा कि कुछ लोगों के पास ऐसा करने के लिए काफी समय रहता है.

विकास कोहली ने क्या कहा?

विकास कोहली ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर खास पोस्ट शेयर किया. विकास ने लिखा, 'मुझे कोई हैरानी नहीं है कि आजकल कितनी झूठी खबरें और गलत जानकारी फैलाई जा रही हैं. कुछ लोग इतने फुर्सत में हैं कि उनके पास ऐसा करने के लिए बहुत समय है. आप लोगों को शुभकामनाएं.'

विराट कोहली के भाई विकास का पोस्ट वायरल. (Photo: instagram/@vk0681)

विराट कोहली अब अपनी फैमिली के साथ ज्यादातर समय लंदन में ही रहते हैं, इसी चलते उन्होंने गुरुग्राम की प्रॉपर्टी से जुड़े कानूनी अधिकार अपने भाई को सौंपने का फैसला किया. जीपीए (General Power of Attorney) एक ऐसा कानूनी दस्तावेज होता है, जिसके जरिए कोई व्यक्ति (जिसे मुख्य व्यक्ति भी कहा जाता है) किसी दूसरे व्यक्ति (जिसे एजेंट या अटॉर्नी होल्डर कहा जाता है) को यह अधिकार देता है कि वह उसकी जगह पर कानूनी या वित्तीय कामकाज संभाल सके.

विराट कोहली ने पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप की समाप्ति के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था. फिर इस साल किंग कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया. अब टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट संन्यास के बाद कोहली केवल वनडे फॉर्मेट में भारत के लिए खेलने के योग्य हैं.

विराट कोहली ने भारतीय टीम के लिए 550 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 52.27 के एवरेज से 27599 रन बनाए हैं. 36 वर्षीय कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 82 शतक और 143 अर्धशतक लगाए हैं.

