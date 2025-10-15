विराट कोहली ऑस्ट्रेल‍िया में 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेल‍िया रवाना हो गए हैं. ऑस्ट्रेल‍िया रवाना होने से पहले विराट कोहली गुरुग्राम स्थ‍ित अपने घर पहुंचे और अपने भाई विकास कोहली के नाम गुरुग्राम की प्रॉपर्टी की GPA कर दी.

दरअसल, मंगलवार दोपहर कोहली गुरुग्राम की वजीराबाद तहसील में पहुंचे थे. जहां उन्होंने बड़े भाई विकास कोहली के नाम गुरुग्राम से जुड़ी प्रॉपर्टी की GPA (General Power of Attorney) भाई विकास कोहली के नाम कर दी.



इस दौरान विराट कोहली ने तहसील में कार्यरत कर्मचारियों के साथ फोटो खिंचवाए और ऑटोग्राफ भी दिए गौरतलब रहे विराट कोहली बीते दिनों परिवार के साथ इंग्लैंड शिफ्ट हुए हैं. इसी के चलते विराट कोहली ने प्रॉपर्टी से जुड़े कानूनी अधिकार अपने भाई को सौंपे हैं

दरअसल एक सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी (General Power of Attorney - GPOA) एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति (मुख्य व्यक्ति) को किसी अन्य व्यक्ति (एजेंट) को अपनी ओर से व्यापक कानूनी और वित्तीय कार्य करने का अधिकार देता है.

यह एजेंट को बैंकिंग, संपत्ति प्रबंधन, अनुबंधों पर हस्ताक्षर और अन्य कई वित्तीय मामलों सहित कई क्षेत्रों में निर्णय लेने की शक्ति देता है, जब तक कि यह रद्द न हो जाए या मुख्य व्यक्ति की मृत्यु न हो जाए.

कोहली की बात की जाए तो वो टी20 से संन्यास ले चुके हैं. वहीं इसी साल उन्होंने 10 मई को टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले लिया. कोहली भारत के लिए इस साल केवल चैम्प‍ियंस ट्रॉफी में खेलते हुए दिखे थे. अब कोहली 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ शुरू हो रही 3 मैचों की वनडे सीरीज में खेलते दिखेंगे.

ऑस्ट्रेल‍िया की भारत की 15 सदस्यीय वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जायसवाल.

भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का वनडे शेड्यूल

19 अक्टूबर- पहला वनडे, पर्थ

23 अक्टूबर- दूसरा वनडे, एडिलेड

25 अक्टूबर- तीसरा वनडे, सिडनी

