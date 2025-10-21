scorecardresearch
 

पहले वनडे में कोहली कहां कर गए चूक? स्टार्क ने 'कमजोरी' का उठाया फायदा, अब एडिलेड में तूफानी प्रदर्शन की उम्मीद

विराट कोहली आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के बाद पहली बार भारतीय टीम के लिए खेलने उतरे थे. किंग कोहली की वापसी यादगार नहीं रही. भारतीय टीम ने भी पहला वनडे आसानी से गंवा दिया था.

व‍िराट कोहली पर्थ वनडे में म‍िचेल स्टार्क की गेंद पर आउट हुए थे (Photo: AP)
ऑस्ट्रेलिया के वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम को डीएलएस नियम के तहत 7 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली पर इस मुकाबले में सबकी नजरें थीं, लेकिन उन्होंने निराश किया. कोहली ने कमबैक मैच में 8 गेंदों का सामना किया और वो अपना खाता भी नहीं खोल सके. कोहली को मिचेल स्टार्क ने बैकवर्ड प्वाइंट पर कूपर कोनोली के हाथों कैच आउट कराया था.

टीम इंडिया के पूर्व असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर का मानना है कि स्टार्क इस मैच में विराट कोहली से एक कदम आगे सोच रहे थे. स्टार्क ने कोहली को ऑफ स्टम्प की गेंद पर फंसाया. नायर ने कोहली की इस गलती की ओर भी इशारा किया, लेकिन साथ ही भरोसा जताया कि वह एडिलेड वनडे से पहले अपनी तकनीक पर काम करेंगे, तभी उनकी मजबूत वापसी सुनिश्चित हो पाएगी. नायर ने कहा कि स्टार्क ने इस बार अपनी गेंदबाजी की रणनीति बदली थी. आमतौर पर स्टार्क फुलर लेंथ और तेज गेंदें डालते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पिच को हिट करते हुए गेंद को कोहली से दूर रखा.

अभिषेक नायर ने जियोहॉटस्टार से कहा, 'स्टार्क एक कदम आगे लगे. उन्होंने वैसी फुल और तेज गेंदें नहीं फेंकी, जिनके लिए वो मशहूर हैं. उन्होंने गेंद को पिच पर हिट किया और बल्लेबाज से दूर जाने दिया. यह विराट के खिलाफ स्पष्ट प्लान था. बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी की तरह यहां इतनी घास या मूवमेंट नहीं थी. गति और एंगल में विविधता मायने रखती है.'

'बैकफुट पर खेलना होगा फायदेमंद'
अभिषेक नायर ने आगे कहा, 'मुझे यकीन है कि विराट कोहली अब अपने वीडियो देखकर कुछ सुधार करेंगे. शायद बैकफुट पर रहकर खेलना या गेंद को थर्ड मैन की दिशा में देर से खेलना उनके लिए सही रहेगा. हमने उन्हें बीजीटी के दौरान इस पर काम करते देखा था. मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस पर अमल करके जोरदार वापसी करेंगे. हम सभी उनसे ऐसी उम्मीद करते हैं.'

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में ऑफ स्टम्प के बाहर जाती गेंदों पर विराट कोहली की कमजोरी फिर सामने आई. पिछली बार जब उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई धरती पर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी खेली थी, तब भी वो कुछ इसी अंदाज में बार-बार आउट हुए थे. अब जबकि वनडे करियर को लेकर असमंजस बना हुआ है, कोहली के लिए जरूरी है कि वे बचे हुए मुकाबलों में बड़ी पारियां खेलकर फॉर्म और भरोसा दोनों वापस पाएं.

पर्थ वनडे में रोहित शर्मा भी बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए थे. रोहित 8 रन बनाकर जोश हेजलवुड की गेंद पर दूसरी स्लिप में कैच आउट हो गए थे. भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अक्टूबर (गुरुवार) को एडिलेड ओवल में खेला जाना है. इस मैच में रोहित और विराट कोहली से दमदार प्रदर्शन की आस है.

---- समाप्त ----
