4 ICC ट्रॉफी, 27 हजार रन... इंटरनेशनल क्रिकेट में कोहली के 17 साल पूरे, रच चुके कई कीर्तिमान

18 अगस्त का दिन टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली के लिए काफी खास है. 17 साल पहले यानी साल 2008 में इसी दिन विराट कोहली ने भारतीय टीम के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. कोहली ने अपना डेब्यू मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ दाम्बुला खेला, जो एक ओडीआई मैच था. उस मुकाबले में कोहली ने 22 गेंदें खेलीं और 12 रन बनाए. भारतीय टीम के लिए वो मुकाबला यादगार नहीं रहा था और उसे 8 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी.

विराट कोहली ने डेब्यू के बाद से पीछे मुड़कर नहीं देखा और 17 साल के अपने करियर में रनों का अंबार लगा चुके हैं. कोहली ने भारतीय टीम के लिए अब तक 550 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 52.27 की औसत से 27599 रन बनाए हैं. कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 82 शतक और 143 अर्धशतक लगाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 306 छक्के और 2721 चौके निकले.

विराट कोहली ने अब तक अपने इंटरनेशनल करियर में लगभग हर बड़ी ट्रॉफी जीती है. कोहली 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे. फिर 2013 और 2025 की आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की खिताबी जीत में उन्होंने अहम रोल निभाया. टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भी वो खिताब जीतने वाली भारतीय टीम का पार्ट थे. कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम काफी समय तक आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर एक पर रही और टेस्ट गदा अपने पास रखा. बता दें कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के शुरू होने से पहले ये गदा नंबर-1 टीम को दी जाती थी.

इंटरनेशनल क्रिकेट में लगाई अवॉर्ड्स की झड़ी

विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2016 में 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' खिताब अपने नाम किया था. फिर वो 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' रहे. विराट कोहली ने वनडे इंटरनेशनल में 43 बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड जीता, जो उनकी निरंतरता को दिखाता है. वहीं टी20I में कोहली 16 बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' रहे. 36 साल के कोहली ने टेस्ट में 10 बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड अपने नाम किया.

विराट कोहली, फोटो: (Getty Images)

विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह दिया था. फिर इस साल 12 मई को कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास लेने की घोषणा की थी. टी20I और टेस्ट से रिटायरमेंट के बाद कोहली भारत के लिए सिर्फ वनडे क्रिकेट में उपलब्ध हैं.

विराट कोहली क्रिकेट जगत के किंग ही नहीं कहे जाते हैं. बल्कि अपनी फिटनेस, जुनून और जीत की भूख से नई पीढ़ी के क्रिकेटर्स के लिए कोहली रोल मॉडल से कम नहीं है. 17 साल से उनका जादू कायम है और क्रिकेट प्रेमी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में भी कोहली अपने बल्ले से कई रिकॉर्ड्स बनाएंगे.

