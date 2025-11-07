अनुष्का शर्मा से शादी के बाद बदल गए कोहली! मोहम्मद कैफ बोले- अब विराट पहले से ज्यादा शांत दिखते हैं...

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की. कोहली ऑस्ट्रेलिया टूर पर तीन मैचों की वनडे सीरीज में 74 रन बनाए. ये सभी रन उन्होंने सिडनी में हुए वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में बनाए थे. उससे पहले कोहली लगातार दो मैचों में शून्य पर आउट हुए थे. अब कोहली साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में खेलते नजर आ सकते हैं, जिसका शुरुआती मुकाबला 30 नवंबर को रांची में निर्धारित है.

विराट कोहली को लेकर अब टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने बड़ा बयान दिया है. कैफ ने कहा है कि शादी के बाद विराट कोहली की सोच और स्वभाव में काफी सकारात्मक बदलाव आया है. कैफ के अनुसार अनुष्का शर्मा से शादी के बाद कोहली पहले से ज्यादा शांत, परिपक्व और संतुलित हो गए हैं. कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक फैन के सवाल का जवाब देते हुए कोहली को लेकर ये बातें कहीं.

मोहम्मद कैफ ने कहा, 'विराट कोहली अब थोड़े शांत हो गए हैं. वह एक पिता हैं. शादी से पहले और शादी के बाद, दोनों में बहुत अंतर है. मैं उनसे पंजाब किंग्स के खिलाफ एक आईपीएल मैच के दौरान मिला था. उन्होंने उस मैच में कगिसो रबाडा की गेंद पर सामने की ओर चौका लगाया था. शायद उन्होंने अर्धशतक बनाकर मैच जिताया था. वो एक सीमिंग पिच थी. हमारी उनसे तब अच्छी बातचीत हुई थी. वह बहुत शांत थे. उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैंने शुरुआत में रबाडा पर अटैक नहीं किया होता, तो वह मुझे खेलने नहीं देता.'

कोहली का कैसा है IPL रिकॉर्ड?

विराट कोहली टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट को पहले ही अलविदा कह चुके हैं. यानी वो सिर्फ वनडे फॉर्मेट में भारत के लिए खेलने के योग्य हैं. कोहली इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए 2008 से खेल रहे हैं और वो इस टीम की पहचान बन चुके हैं.

विराट कोहली आईपीएल के सबसे सफल बल्लेबाज हैं. किंग कोहली ने अबतक 267 आईपीएल मैचों में 39.54 की औसत से 8661 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 8 शतक और 63 अर्धशतक निकले.

विराट कोहली हाल ही में (5 नवंबर) 37 साल के हुए हैं. कोहली ने भारतीय टीम के लिए तीनों फॉर्मेट को मिलाकर 533 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 52.21 की औसत से 27673 रन बनाए हैं. दाएं हाथ के बल्लेबाज कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 82 शतक और 144 अर्धशतक जमाए हैं.

