'8-9 साल पीछे चला गया हूं...', विराट कोहली की पारी देख ऐसा क्यों बोले कुलदीप यादव?

विराट कोहली और कुलदीप यादव ने रांची वनडे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जबरदस्त खेल दिखाया. कोहली ने शतकीय पारी खेली, जबकि कुलदीप ने चार विकेट झटके. भारतीय टीम रांची वनडे को 17 रनों से जीतने में कामयाब रही थी.

विराट कोहली ने रांची वनडे में शानदार शतकीय पारी खेली. (Photo: PTI)
साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में खेले गए ओडीआई मैच में विराट कोहली ने एक बार फिर अपना पुराना जलवा दिखाया. उन्होंने 120 गेंदों पर 135 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 11 चौके और सात छक्के शामिल रहे. उन्होंने रोहित शर्मा के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 136 रनों की साझेदारी भी की. रोहित ने भी लगातार तीसरे ओडीआई मैच में फिफ्टी प्लस स्कोर बनाया. रोहित के बल्ले से 57 रन बनाकर.

विराट कोहली की शानदार शतकीय पारी की बदौलत भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवर्स में 8 विकेट पर 349 रन बनाए और फिर टीम इंडिया ने मेहमानों को 332 रनों पर ऑलआउट कर 17 रनों से मैच जीत लिया. स्पिनर कुलदीप यादव ने 4 विकेट लेकर जीत में अहम भूमिका निभाई.

यह भी पढ़ें: कोहली में रनों की भूख फिर नजर आने लगी... रांची में दिखा किंग का 9 साल पुराना 'विराट' अवतार

विराट कोहली की ये पारी देखकर कई फैन्स और क्रिकेट विशेषज्ञों को 2016-17 के दौर की याद आ गई. उस दौर में किंग कोहली ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में बल्ले से जमकर रन बनाए थे. कुलदीप यादव ने भी कोहली की इनिंग्स देखकर कहा कि वो 8–9 साल पीछे चले गए हैं.

कुलदीप यादव ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) की ओर से शेयर किए गए वीडियो में कहा, 'मेरा जब करियर स्टार्ट हुआ, तब विराट भाई कैप्टन थे. जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, मुझे लगा है कि मैं 8-9 साल पीछे चला गया हूं. जिस तरह उन्होंने 2016, 2017, 2018, 2019 में बैटिंग की थी. तो बहुत ही अच्छी इनिंग्स रही और वह बहुत आत्मविश्वास से भरे दिख रहे. गेंद उनके बैट से अच्छी तरह जा रहा था.'

रांची वनडे मैच से बाहर रहे तिलक वर्मा खुद को बेहद भाग्यशाली मानते हैं कि वो विराट कोहली की ऐसी बैटिंग का गवाह बने. उनके अनुसार विराट की एनर्जी, बल्लेबाजी और फील्डिंग 'टॉप क्लास' थी. तिलक वर्मा ने कहा, 'ये सबसे बेहतरीन पारियों में से एक थी. मैं बहुत खुश हूं कि मैंने विराट भाई का शतक लाइव देखा. फील्डिंग हो या बल्लेबाजी, वो हर चीज में टॉप हैं. उनसे सीखना बड़ी बात है.'

शानदार शतकीय पारी के लिए विराट कोहली को 'प्लेयर ऑफ द मैच'' चुना गया. मैच के बाद कोहली ने बताया कि आगे भी वो सिर्फ एक ही फॉर्मेट में खेलेंगे. कोहली ने इस साल मई में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर सबको चौंका दिया था. अब उनके बयान से ये साफ हो गया है कि वो अपनी प्राथमिकता तय कर चुके हैं और सिर्फ वनडे क्रिकेट पर ध्यान देने वाले हैं. उनकी बैटिंग का अंदाज, शॉट का टाइमिंग, इंटेंट, फिटनेस और माइंडसेट देखकर क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि विराट एक बार फिर अपने पीक फेज में प्रवेश कर चुके हैं.

---- समाप्त ----
