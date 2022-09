Virat Kohli Ind Vs Pak: वही तेवर, वही रुतबा! पाकिस्तान के खिलाफ बोला विराट कोहली का बल्ला, रोहित शर्मा को इस मामले में पछाड़ा

पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को खेले गए सुपर-4 मुकाबले में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली अपने पुराने रंग में आते हुए दिखे. टीम इंडिया जब मुश्किल में आई तब विराट कोहली ने सिर्फ 44 बॉल में 60 रनों की पारी खेली और एक बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ भारत के स्कोर को 181 तक पहुंचाने में मदद की.



विराट कोहली ने करीब डेढ़ महीने बाद वापसी की और एशिया कप में खेलने के लिए आए. शुरुआती दो मैच में विराट कोहली ने फॉर्म में वापसी के बाद झलक दिखाई थी, लेकिन अब पाकिस्तान के खिलाफ वह जिस तरह खेले उससे साफ है कि विराट कोहली अपने पुराने तेवर में लौट आए हैं.



रविवार को केएल राहुल और रोहित शर्मा ने भारत को तूफानी शुरुआत दिलवाई, जब पहला विकेट गिरा तो विराट कोहली क्रीज़ पर आए. शुरुआत में उन्होंने थोड़ा वक्त लिया, लेकिन फिर तेज़ी से रन बनाने शुरू कर दिए.



इस दौरान विराट कोहली ने कुछ शॉट ऐसे खेले, जो दिखाते हैं कि विराट कोहली का खोया हुआ टच वापस आ गया. सोशल मीडिया पर भी विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी की तारीफ हुई और लोगों ने किंग कोहली की फॉर्म में वापसी का जश्न मनाया.

Virat Kohli has arrived with a bang 🔥



RETURN OF THE KING 👑#INDvsPAK2022 #INDvsPAK #ViratKohli