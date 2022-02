Ind Vs Wi, 2nd ODI Playing 11: दूसरे वनडे में राहुल की वापसी, इस प्लेयर की टीम से छुट्टी, WI ने बदला कप्तान

Ind Vs Wi, 2nd ODI Playing 11: भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच बुधवार को अहमदाबाद में सीरीज़ का दूसरा वनडे मुकाबला खेला जा रहा है. दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज़ ने टॉस जीता है और भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला है. दूसरे मैच में वेस्टइंडीज़ के कप्तान कायरन पोलार्ड नहीं खेल रहे हैं और निकोलस पूरन कप्तानी कर रहे हैं.

टीम इंडिया में उप-कप्तान केएल राहुल की वापसी हुई है, जबकि ईशान किशन को बाहर किया गया है. केएल राहुल पहले मैच में उपलब्ध नहीं थे, ऐसे में ईशान किशन को ओपनिंग करनी पड़ी थी. अब वापसी से साफ है कि राहुल-रोहित की जोड़ी ही ओपनिंग का जिम्मा संभालेगी.

भारत की प्लेइंग-11: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल, प्रसिद्ध कृष्णा

