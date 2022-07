Virat Kohli: ‘पहले सौरव-सहवाग-युवराज भी ड्रॉप होते थे, अब आउट ऑफ फॉर्म को आराम मिलता है’, विराट कोहली को लेकर बोले वेंकटेश प्रसाद

इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने टी-20 सीरीज़ पर 2-1 से कब्जा जमा लिया है. कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया को यह जीत मिली है, लेकिन इसी के साथ कई सवाल भी खड़े हुए हैं. जिसमें सबसे बड़ी चिंता पूर्व कप्तान और टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की फॉर्म की है. विराट कोहली लगातार फेल हो रहे हैं, ऐसे में उनपर सवाल खड़े हो रहे हैं.



पहले पूर्व कप्तान कपिल देव ने विराट कोहली पर सवाल उठाए और अब टीम इंडिया के पूर्व स्टार वेंकटेश प्रसाद का नाम भी इसमें जुड़ गया है. वेंकटेश प्रसाद ने इंग्लैंड के खिलाफ खत्म हुए तीसरे टी-20 के बाद ट्विटर पर विराट कोहली की बिना नाम लिए आलोचना की.

वेंकटेश प्रसाद ने लिखा कि एक वक्त था जब आप ऑउट ऑफ फॉर्म होते थे, तब आपको टीम से ड्रॉप कर दिया जाता था भले ही आप कोई भी हो. सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाह, युवराज सिंह, ज़हीर खान, हरभजन सिंह सभी को ड्रॉप किया गया है, जब वो फॉर्म में नहीं थे. इन सभी ने घरेलू क्रिकेट में वापसी की, रन बनाए और फिर टीम इंडिया में आए.

Changed drastically now, where there is rest for being out of form. This is no way for progress. There is so much talent in the country and cannot play on reputation. One of India’s greatest match-winner, Anil Kumble sat out on so many ocassions, need action’s for the larger good