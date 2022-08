Urvashi Rautela Rishabh Pant: भारत-पाकिस्तान मैच देखने पहुंचीं उर्वशी रौतेला, ऋषभ पंत टीम से बाहर, बने मज़ेदार मीम्स

भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में एशिया कप-2022 का मुकाबला खेला गया. रविवार को हुए इस मैच पर हर किसी की नज़रें टिकी थीं, ऐसे में स्टेडियम में बड़े-बड़े सितारे भी मैच देखने पहुंचे. इन्हीं में से एक बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला भी रहीं. भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान उर्वशी रौतेला स्टैंड्स में दिखाई दीं.



उर्वशी रौतेला को यहां देखा गया तो सोशल मीडिया पर उनका नाम ट्रेंड हुआ. साथ ही टीम इंडिया के विकेटकीपर ऋषभ पंत का भी नाम उनसे जोड़ा गया. जो इस मैच में नहीं खेल रहे थे. ऋषभ पंत और उर्वशी रौतेला का अपना इतिहास रहा है, हाल ही में दोनों के बीच सोशल मीडिया पर एक वॉर भी छिड़ी थी.



जब रविवार को दुबई स्टेडियम में उर्वशी रौतेला को देखा गया, तब फैन्स ने मज़ेदार मीम्स बनाए और लिखा कि उनके आने की वजह से ऋषभ पंत को टीम में जगह ही नहीं मिली. कुछ फैन्स ने लिखा कि आज ही ऋषभ पंत टीम से बाहर हैं और उर्वशी रौतेला मैदान में हैं, ऐसे में वह काफी खुश होंगी.

What a way to get in Trending 🤣😁

Urvashi Rautela Is in Trending and the best part is pant is not even playing eleven.#IndiaVsPakistan #AsiaCup2022 pic.twitter.com/IK6rFJDihH August 28, 2022

Urvashi Rautela came to stadium just to see Rishabh Pant sitting on the bench.#INDvPAK — Sunil the Cricketer (@1sInto2s) August 28, 2022



ऋषभ पंत और उर्वशी रौतेला में क्या था विवाद?



अभी कुछ दिन पहले उर्वशी रौतेला ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि कुछ वक्त पहले ऋषभ पंत उनसे मिलने के लिए आए थे, तब उन्होंने ऋषभ को काफी देर इंतज़ार करवाया था. बाद में मुंबई आकर ऋषभ ने उनसे मुलाकात की थी.

Gautam Gambhir seems unhappy 🥲 seeing Dinesh in playing 11 instead of Rishabh Pant.

Meanwhile, Someone spotted Urvashi Rautela in the stadium. Just saying 😅#IndiaVsPakistan #INDvPAK #AsiaCup #Sarcasm — Celtz Roxx (Yogesh Yadav) 🇮🇳 (@realceltzroxx) August 28, 2022

Urvashi in Stadium but Rishab Pant not playing🥲#INDvPAK pic.twitter.com/cmLbBJn8AF — deep 🛸 (@KattarTigerian) August 28, 2022



यह इंटरव्यू काफी वायरल हुआ था, जवाब में ऋषभ पंत ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा था कि कोई झूठ बोल रहा है और साथ ही उन्होंने लिखा था कि मेरा पीछा छोड़ो बहन. दोनों के बीच इंस्टाग्राम की ये वॉर काफी दिनों तक चर्चा में रही थी.



भारत-पाकिस्तान की प्लेइंग-11



भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पंड्या, रवींद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, आवेश खान.



पाकिस्तान: बाबर आजम (कप्तान), मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), फखर जमां, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, आसिफ अली, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, हारिस रऊफ, शाहनवाज दहानी.