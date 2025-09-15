scorecardresearch
 

UAE vs OMAN Asia Cup 2025: कप्तान वसीम और शराफू ने किया पारी का आगाज, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

Asia Cup 2025: एशिया कप में आज UAE और ओमान के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. टॉस जीतकर ओमान ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. यूएई की टीम पहले बैटिंग कर रही है. भारत और पाकिस्तान से मिली करारी हार के बाद दोनों एसोसिएट टीमें अपनी पहली जीत की तलाश में हैं.

आज यूएई का मुकाबला ओमान की टीम से (Photo: Getty)
आज यूएई का मुकाबला ओमान की टीम से (Photo: Getty)

एशिया कप 2025 का 7वां मुकाबला आज मेजबान संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और ओमान के बीच खेला जा रहा है. ओमान की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. यूएई की टीम पहले बैटिंग कर रही है.  ये मैच दोनों ही टीमों के लिए अहम है क्योंकि ओमान और यूएई को अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था.

UAE, जो अपना दूसरा एशिया कप खेल रहा है, अपने पहले मैच में महज़ 57 रनों पर सिमट गया था और भारत ने अपनी सबसे तेज़ T20 जीत दर्ज की. ओमान का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा. पाकिस्तान के खिलाफ 161 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वे 16.4 ओवर में 67 रन पर ढेर हो गए. इस मुकाबले का लाइव स्कोरकार्ड जानने के लिए इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहें. 

ओमान (प्लेइंग इलेवन): आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला, हसनैन शाह, शाह फैसल, आर्यन बिष्ट, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, जितेन रामानंदी.

संयुक्त अरब अमीरात (प्लेइंग इलेवन): अलीशान शराफू, मुहम्मद वसीम (कप्तान), मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा, आसिफ खान, हर्षित कौशिक, ध्रुव पाराशर, हैदर अली, मुहम्मद रोहिद खान, मुहम्मद जवादुल्लाह, जुनैद सिद्दीकी.

भारत को 2007 T20 विश्व कप जिताने वाले कोच लालचंद राजपूत ने माना कि UAE ने पहले कभी इतनी क्वालिटी की गेंदबाज़ी का सामना नहीं किया था और भारत की स्टार-स्टडेड लाइनअप से खिलाड़ी दबाव में आ गए. हालांकि, ओमान के खिलाफ UAE को ज़्यादा संतुलित मुकाबले की उम्मीद होगी.

क्ल‍िक करें: एश‍िया कप 2025 की प्वाइंट्स टेबल 

UAE ने पिछले साल ACC मेन्स प्रीमियर कप जीतकर टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया था और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज़ खेलकर तैयारी की थी. टीम ने कई मौकों पर झलक दिखाई है लेकिन पूरे मैच में उसे बनाए रखने में असफल रही है. अब चुनौती होगी बढ़त मिलने पर उसे थामे रखने की.

कप्तान मुहम्मद वसीम, अलीशान शराफू, राहुल चोपड़ा, आसिफ खान और बाएं हाथ के स्पिनर हैदर अली UAE के लिए अहम रहेंगे.

क्ल‍िक करें: एश‍िया कप 2025 का फुल शेड्यूल 

ओमान की ओर से शाह फैसल और आमिर कलीम ने पाकिस्तान के खिलाफ तीन-तीन विकेट लेकर प्रभावित किया, जबकि हम्माद मिर्ज़ा ही बल्लेबाज़ी में थोड़ी चमक दिखा सके. 

