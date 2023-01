ICC U-19 Women's World Cup: वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत से शुरुआत, साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से रौंदा

आईसीसी अंडर-19 वूमेन्स वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की है. शनिवार (14 जनवरी) को बेनोनी में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने मेजबान साउथ अफ्रीका को सात विकेट से रौंद दिया. भारतीय टीम की जीत में कप्तान शेफाली वर्मा और ओपनर श्वेता सेहरावत ने अहम भूमिका निभाई. भारतीय टीम ग्रुप-डी के अपने अगले मुकाबले में 16 जनवरी को यूएई का सामना करेगी.

मुकाबले में 167 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय टीम को शेफाली वर्मा और श्वेता सेहरावत ने धमाकेदार शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए 7.1 ओवरों में ही 77 रनों की साझेदारी कर डाली. शेफाली ने 16 गेंदों पर 45 रन बनाए जिसमें 9 चौके और एक छक्का शामिल था. शेफाली को मियाने स्मिट ने ई. रेंसबर्ग के हाथों कैच आउट कराया. इसके बाद श्वेता सेहरावत ने जी. तृषा और सौम्या तिवारी के साथ उपयोगी पार्टनरशिप करके भारतीय टीम को 21 बॉल बाकी रहते जीत दिला दी. श्वेता सेहरावत ने 57 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 92 रन बनाए, जिसमें 20 चौके शामिल थे.

Vice-captain Shweta Sehrawat scored a superb 9️⃣2️⃣* off just 57 deliveries and bagged the Player of the Match Award 🙌🏻#TeamIndia off to a winning start in the #U19T20WorldCup with a 7️⃣-wicket victory against South Africa 👏🏻👏🏻



