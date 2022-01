जस्टिन लैंगर को बड़ा सम्मान, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल

ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व ओपनर बल्लेबाज जस्टिन लैंगर (Justin Langer) को उनके क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा सम्मान दिया है. सीनियर पुरुष टीम के मुख्य कोच जस्टिन लैंगर को ‘ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम’ में शामिल किया गया. लैंगर के साथ पूर्व महिला तेज गेंदबाज और कप्तान राइली थॉमसन (Raelee Thompson) को भी यह सम्मान मिला है.

29 साल पहले टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले लैंगर बतौर खिलाड़ी काफी सफल रहे और टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने मैथ्यू हेडन के साथ सफल सलामी जोड़ी बनाई थी. इस जोड़ी ने 122 टेस्ट पारियों में 51.53 की औसत से 6,081 रन बनाए, जिसमें 14 शतक शामिल हैं.

लैंगर ने टेस्ट में 23 शतक जमाए

लैंगर ने अपने करियर में 105 टेस्ट और 8 वनडे मैच खेले. इसमें उन्होंने टेस्ट में 45.27 की शानदार औसत से 7696 रन और वनडे में 160 रन बनाए. टेस्ट में उन्होंने 23 शतक भी लगाए. वहीं, पूर्व तेज गेंदबाज राइली (76) ने चार मौकों पर ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की कप्तानी की थी. राइली ने अपने करियर में 16 टेस्ट और 23 वनडे खेले. उन्होंने टेस्ट में 57 और वनडे में 24 विकेट झटके थे.

