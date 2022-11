T20 World Cup 2022: फाइनल खेलने वाली पाकिस्तान पर भारी पड़ी भारतीय टीम, ICC की प्लेइंग-11 में बनाया दबदबा

T20 World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2022 में इंग्लैंड टीम का ही धमाल रहा. उसने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार खिताब जीत लिया, जबकि भारतीय टीम का सफर सेमीफाइनल में आकर ही खत्म हो गया. उसे भी इंग्लैंड ने ही हराया था.

वर्ल्ड कप में भले ही टीम इंडिया खिताब नहीं जीत सकी, लेकिन अब भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) में खिलाड़ियों का दबदबा है. यानी की आईसीसी ने टूर्नामेंट खत्म होने के बाद टी20 वर्ल्ड कप 2022 की अपनी एक अलग ही प्लेइंग-11 चुनी है. इसमें फाइनल खेलने वाली पाकिस्तान पर भारतीय टीम भारी पड़ गई.

भारत-पाकिस्तान के 2-2 खिलाड़ी प्लेइंग-11 में

दरअसल, इस प्लेइंग-11 में दो भारतीय खिलाड़ी पूर्व कप्तान विराट कोहली और मिडिल ऑर्डर बैटर सूर्यकुमार यादव को जगह मिली है. जबकि स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को 12वें खिलाड़ी के रूप में चुना गया है. जबकि इस प्लेइंग-11 में पाकिस्तान के दो ही खिलाड़ियों को जगह मिली है.

चैम्पियन इंग्लैंड टीम भी चार खिलाड़ियों को प्लेइंग-11 में जगह मिली है. इंग्लैंड के यह चारों खिलाड़ी ओपनर एलेक्स हेल्स, विकेटकीपर कप्तान जोस बटलर, तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर सैम करन और पेसर मार्क वुड हैं.

इस तरह है आईसीसी की प्लेइंग-11

इंग्लिश खिलाड़ी

एलेक्स हेल्स, जोस बटलर, सैम करन, मार्क वुड.

भारतीय खिलाड़ी

विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव. साथ ही बतौर 12वें खिलाड़ी हार्दिक पंड्या को चुना गया है.

पाकिस्तानी खिलाड़ी

शादाब खान और शाहीन शाह आफरीदी

एक-एक खिलाड़ी न्यूजीलैंड से ग्लेन फिलिप्स, जिम्बाब्वे से सिकंदर रजा और साउथ अफ्रीका से एनरिक नॉर्किया को चुना गया है.

Four 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 players and two each from 🇵🇰 and 🇮🇳



The @upstox Most Valuable Team of the Tournament ⬇️#T20WorldCup https://t.co/wdGDTWMiUA