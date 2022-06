Team India warm-up Match: इंग्लिश क्लब के लिए खेल रहे नवदीप सैनी, एक ही ओवर में श्रीकर भरत और रवींद्र जडेजा को शिकार बनाया

Team India warm-up Match: भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है. यहां टीम इंडिया इंग्लिश क्रिकेट क्लब लिसेस्टरशायर के खिलाफ पांच दिवसीय वॉर्मअप मैच खेल रही है. इस मैच के तीसरे दिन (25 जून) टीम इंडिया दूसरी पारी में बैटिंग करने उतरी, तो तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया.

दरअसल, नवदीप सैनी, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा समेत कुछ प्लेयर लिसेस्टरशायर टीम की तरफ से खेल रहे हैं. इनमें बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत भी शामिल हैं. मैच के तीसरे दिन नवदीप सैनी ने 118 रन पर टीम इंडिया को चौथा झटका दिया था.

सैनी ने तब तक तीन भारतीय बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा था. उन्होंने एक ही ओवर में श्रीकर भरत और रवींद्र जडेजा को शिकार बनाया. सैनी ने अपना पहला शिकार शुभमन गिल (38 रन) को बनाया था. इसके बाद पारी का 34 ओवर करते हुए इसी ओवर में भरत और जडेजा को पवेलियन भेजा.

जडेजा दोनों पारियों में कमाल नहीं दिखा सके

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरी पारी में अपनी जगह विकेटकीपर बैटर श्रीकर भरत को ओपनिंग भेजा था. भरत ने 98 बॉल पर 43 रनों की पारी खेली. जबकि पांचवें नंबर पर बैटिंग करने आए जडेजा एक बार फिर अपनी खराब फॉर्म के कारण जूझते दिखे. वह दूसरी बॉल पर ही कैच आउट हो गए. जडेजा ने पहली पारी में भी सिर्फ 13 रन ही बनाए थे. जबकि भरत ने नाबाद 70 रनों की पारी खेली थी.

☝️ | 𝐉𝐚𝐝𝐞𝐣𝐚 (𝟎), 𝐜 𝐊𝐢𝐦𝐛𝐞𝐫, 𝐛 𝐒𝐚𝐢𝐧𝐢.



2️⃣ in the over for Saini. He gets Jadeja caught by Kimber for no score. 🤲



🇮🇳 118/4



𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐒𝐓𝐑𝐄𝐀𝐌: https://t.co/CodhZhkzSj👈



🦊 #IndiaTourMatch | #LEIvIND | #TeamIndia pic.twitter.com/aQoOyV1IRR