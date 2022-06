Team India warm-up Match: अंग्रेजों के बीच टीम इंडिया की देसी अंदाज में ग्रैंड एंट्री, जमकर बजे ढोल-नगाड़े, VIDEO

भारतीय टीम ने इंग्लैंड में अपने दौरे का आगाज कर दिया है. सीरीज के आखिरी टेस्ट से पहले टीम इंडिया ने गुरुवार (23 जून) से वॉर्म-अप मैच खेलना शुरू कर दिया है. यह मैच इंग्लिश क्लब लिसेस्टरशायर के खिलाफ खेला जा रहा है.

इस वॉर्म-अप मैच के लिए टीम इंडिया का जोरदार स्वागत हुआ. अंग्रेजों के बीच उनके ही खिलाफ मैच खेलने के लिए भारतीय टीम ने अपने देसी अंदाज में ग्रैंड एंट्री ली. यानी खिलाड़ियों का स्वागत भारतीय अंदाज में ही किया गया.

ढोल नगाड़ों के साथ खिलाड़ियों का स्वागत

मैदान में जमकर ढोल नगाड़े बजाए गए. साथ ही भारतीय संस्कृति के अनुसार डांस कर कलाकारों ने भारतीय टीम का स्वागत किया. इसका एक वीडियो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ट्विटर पर शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कलाकारों ने भारतीय वेशभूषा पहनकर ही डांस किया और पूरे जोश के साथ इंडियन प्लेयर्स का स्वागत किया. इस दौरान सभी ने तिरंगा भी लहराया.

That is some welcome for a practice game. Leicester is buzzing. #TeamIndia pic.twitter.com/uI5R6mafFV