Women's WC: ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद अब सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया? ऐसा है समीकरण

भारतीय टीम ने श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ शानदार खेल दिखाया था. मगर उसके बाद हरमन ब्रिगेड की लय टूट गई है और अब उसका सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल नजर आने लगा है. अब भारत को तीन और मुकाबले खेलने हैं, जो काफी अहम होंगे.

भारतीय टीम के लिए मुश्किल हुई सेमीफाइनल की राह (Photo: AP)
भारतीय टीम को आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में ऑस्ट्रेलिया के हाथों तीन विकेट से हार का सामना करना पड़ा. 12 अक्टूबर (रविवार) को विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में हुए मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 331 रनों का बड़ा टारगेट सेट किया था, जिसे मेहमान टीम ने एक ओवर बाकी रहते हासिल कर लिया. ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तान एलिसा हीली ने शानदार 142 रन बनाए और वो 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुनी गईं.

वर्ल्ड कप की ताजा अंकतालिका के यहां क्लिक करें

भारतीय टीम की मौजूदा टूर्नामेंट ये लगातार दूसरी हार रही. इससे पहले उसे साउथ अफ्रीका ने भी तीन विकेट से हरा दिया था. ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली दिल तोड़ने वाली हार के बाद हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम मुश्किल में नजर आ रही है. भारत इस समय अंकतालिका में 4 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है. भारत ने दो मुकाबले जीते, जबकि इतने ही मैचों में उसे शिकस्त मिली. ऑस्ट्रेलिया 7 अंकों के साथ पहले, जबकि इंग्लैंड 6 प्वाइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं. साउथ अफ्रीका चौथे (4 अंक) और न्यूजीलैंड (2 अंक) पांचवीं पोजीशन पर है.

अंकतालिका में टॉप चार में रहने वाली टीम्स सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, ऐसे में अब भारत के लिए जीत की लय में लौटना बेहद जरूरी हो गया है. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स जिस लय में हैं, ऐसे में वे दोनों टॉप-2 में बने की प्रबल दावेदार हैं. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों ने अब तक एक भी मुकाबले गंवाए नहीं हैं. अब भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बाकी के तीन में से कम से कम दो मुकाबले जीतने होंगे

अगर भारतीय टीम अपने तीनों मैच जीतती है, तो उसके खाते में 10 अंक हो जाएंगे, जिससे सेमीफाइनल में उसकी जगह पक्की हो जाएगी.

भारत दो मैच जीते: भारतीय टीम अगर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को हराती है, तो सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना मजबूत रहेगी. अगर भारत को इंग्लैंड से हार मिलती है, तो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश को हराना जरूरी होगा. सात-सात लीग मैचों के फॉर्मेट में 8 अंक हासिल करने वाली टीम्स आमतौर पर सेमीफाइनल में पहुंचती हैं. अगर भारतीय टीम न्यूजीलैंड से हार जाती है, लेकिन इंग्लैंड और बांग्लादेश को हराती है, तो उसे उम्मीद करनी होगी कि न्यूजीलैंड को पाकिस्तान, इंग्लैंड या श्रीलंका में से कोई एक टीम हरा दे.

भारत सिर्फ एक मैच जीते: भारतीय टीम यदि अब सिर्फ एक मैच जीतती है, उसकी सेमीफाइनल की उम्मीदें लगभग खत्म हो जाएंगी. ऐसी स्थिति में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका दोनों भारत को पीछे छोड़ सकते हैं.

भारतीय टीम के बचे हुए मुकाबले
बनाम इंग्लैंड, 19 अक्टूबर, इंदौर
बनाम न्यूजीलैंड, 23 अक्टूबर, नवी मुंबई
बनाम बांग्लादेश, 26 अक्टूबर, नवी मुंबई

---- समाप्त ----
